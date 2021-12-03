Лавров пригрозил ответными мерами в случае введения новых санкций США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет ответные меры в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава ведомства не сообщил, какая именно реакция последует со стороны России. По его мнению, русофобские настроения в НАТО и ЕС не позволяют западным государствам отойти от конфронтации и заняться важными делами.

Лавров отказался гадать, на какие шаги в отношении Москвы намерен пойти Запад. Он назвал санкции нелегитимной односторонней мерой и тупиковым путем, который обернется против тех, кто его инициировал.

Наши западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способности креативно искать баланс интересов Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Планы США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности Соединенных Штатов ввести новые санкции против России из-за Украины. По ее словам, американские власти ясно говорили о своей «обеспокоенности относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск на границе».

Также Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной, однако подобные решения американцы считают нужным обсуждать со своими европейскими союзниками.

Ранее похожее заявление было сделано заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты могут ввести против российской стороны беспрецедентные санкции в случае, если Москва предпримет какие-либо действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. По ее словам, поддержать Украину готовы не только США, но и все члены НАТО.

Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом Виктория Нуланд Заместитель госсекретаря США

Поддержка Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил власти России в том, что они продолжают наращивать численность своих войск рядом с границей Украины. Он подчеркнул, что речь идет о подразделениях комбинированного характера, которые «продолжают собираться на — или не на, но вблизи — украинской границы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен поступающими сведениями о якобы подготовке России к агрессивным действиям против Украины, а также усилиями Москвы по дестабилизации страны изнутри и планировании широкомасштабных военных операций.

В последние недели Россия активизировала планирование возможных военных действий на Украине, включая развертывание десятков тысяч дополнительных боевых сил вблизи украинской границы Энтони Блинкен Госсекретарь США

Также Блинкен провел переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию на украинской границе и сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии».

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь отметил, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере. Он рассказал, на заседании НАТО на уровне глав МИД он очень четко услышал ответ на свой призыв послать России сигнал, что любая волна вооруженной агрессии против Украины станет «непосильной ношей» для Москвы.

План по «сдерживанию» России

Международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России, сообщил Кулеба. По словам министра, эта тема была ключевой в переговорах в Риге и Стокгольме.

По его словам, пакет разрабатывается по трем направлениям. В первую очередь важно донести до Москвы, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия, сказал он. Вторым направлением является разработка санкционного пакета, который будет применен в случае, если Москва прибегнет к военной операции. «И третье — это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности», — сказал политик.