В МИД России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости назвал условие для переговоров по транзиту газу через Украину. По его словам, Россия будет готова к рассмотрению вопроса о продлении контракта, когда станет понятно, кто, в каких объемах и на каких условиях будет закупать газ.

Дипломат отметил, что вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины носят исключительно коммерческий характер.

По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Полищук напомнил, что действующий контракт на транзит газа действует еще три года — до 31 декабря 2024 года, однако заявления Киева о его продлении сейчас говорят о том, что он «может преследовать только политические цели», заметил дипломат.

Опасения Киева

Как ранее заявлял глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, власти Украины опасаются, что нынешней зимой Россия может полностью остановить транзит газа, и начали к этому готовиться. По его словам, сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, якобы стягивание войск на границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.

После того, как «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе, Макогон назвал такие действия российской компании шантажом «с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2"».

В начале декабря на тот момент еще будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявлял о необходимости поддерживать перекачку газа через территорию Украины. Он пообещал, что новое правительство ФРГ сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны-транзитера газа и будет придерживаться прежних требований.

Соглашение

В настоящее время перекачку российского газа через территорию Украины регулирует соглашение, заключенное на пять лет до 2024 года. Договор предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Российская энергетическая компания «Газпром» оплачивает мощности на Украине вне зависимости от того, сколько газа намерена транспортировать.

«Оператор ГТС Украины» на аукционе 20 декабря предложил транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров через «Сохрановку». Однако они остались невостребованными.

«Газпром» также забронировал на январь только 21,6 процента предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу. Из 89,1 миллиона кубометров сутки востребованными оказались только 19,28 миллиона.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва начнет переговоры с Киевом лишь после того, как сможет продать топливо, а тема транспортировки является вторичной. Так в Кремле прокомментировали заявление главы украинской компании по транспортировке топлива «Нафтогаз» Юрия Витренко о нежелании российской стороны вести переговоры о продлении контракта о перекачке газа после 2024 года. Однако Песков сказал, что вопрос о начале диалога следует адресовать «Газпрому».

Пока «Газпром» не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в сохранении украинского транзита и о возможном увеличении его объемов после 2024 года.

Ключевой вызов для Киева

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, в ходе которой назвал ключевой вызов для страны. По его словам, это окончание контракта с Россией на транзит газа в 2025 году. По его словам, в офисе президента и в Министерстве экономики уже работают над подготовкой программы термомодернизации и энергоэффективности.

Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев хочет сохранить за собой транзит газа из России в Европу после истечения нынешнего контракта с «Газпромом». При этом глава украинского государства похвастался тем, что в переговорах о продолжении транзита Киев предпринял удачный шаг, предложив более низкую цену. По его словам, Россия на предложение не согласилась.

22 ноября о намерении Киева добиваться продления контракта с Россией на 15 лет говорил и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Киев ведет по этому вопросу переговоры с европейскими партнерами, «потому что от них также зависит продление этого контракта».

Нынешние договоренности о прокачке газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации еще на десять лет были заключены в 2019 году. Согласно соглашению о строительстве «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода.