Олимпийская чемпионка выступила против дальнейшего участия Валиевой в Играх-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2010 года, кореянка Ким Ю На в Instagram прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пекине.

Экс-фигуристка выступила против участия Валиевой в Олимпиаде. «Атлеты, которые нарушают антидопинговые правила, не могут соревноваться. Этот принцип должен быть соблюден для всех без исключений», — написала бывшая спортсменка. Она добавила, что труд и мечты всех спортсменов ценны в равной степени.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал. Также в организации отказались вручить медали за командный турнир, в котором россияне стали первыми. МОК пообещал провести церемонии после завершения расследования в деле Валиевой.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В тесте спортсменки, сданном во время чемпионата России в декабре, обнаружили микродозу триметазидина.