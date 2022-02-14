Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
16 февраля
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

Олимпийская чемпионка выступила против дальнейшего участия Валиевой в Играх-2022

Экс-фигуристка Ким Ю На заявила, что в антидопинговых правилах не должно быть исключений
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2010 года, кореянка Ким Ю На в Instagram прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх в Пекине.

Экс-фигуристка выступила против участия Валиевой в Олимпиаде. «Атлеты, которые нарушают антидопинговые правила, не могут соревноваться. Этот принцип должен быть соблюден для всех без исключений», — написала бывшая спортсменка. Она добавила, что труд и мечты всех спортсменов ценны в равной степени.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не станет награждать победителя и призеров женского личного турнира Олимпийских игр в Пекине в случае, если Валиева попадет на пьедестал. Также в организации отказались вручить медали за командный турнир, в котором россияне стали первыми. МОК пообещал провести церемонии после завершения расследования в деле Валиевой.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В тесте спортсменки, сданном во время чемпионата России в декабре, обнаружили микродозу триметазидина.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады
Деятели кино раскритиковали проект Минкульта по традиционным ценностям
Российский мэр пришел на встречу с жильцами аварийного дома в люксовой кепке
Найден новый способ диагностики тромбозов при COVID-19
Деньги россиян собрались защитить от мошенников
В МИД призвали россиян следить за сообщениями ведомства по Украине
Названо место прощания с Евгенией Брик
Тарасова отреагировала на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ
Зюганов встретился с врачами Жириновского
Два грека поспорили с украинскими военными и были убиты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.