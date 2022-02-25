Макрон пообещал Украине помощь от Франции в размере €1,2 млрд и военную технику

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна предоставит Киеву финансовую помощь в размере 1,2 миллиардов евро и военную технику. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС по Украине. Его слова приводит РБК.

Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле Эммануэль Макрон президент Франции

Кроме того, французский лидер сообщил, что Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии, а также оказать помощь беженцам с Украины.

Франция, как и другие страны Европейского союза, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории Евросоюза Эммануэль Макрон президент Франции

Переговоры Путина и Макрона

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся вечером 24 февраля по инициативе французской стороны. Президент России в ходе беседы главой Франции объяснил решение провести военную операцию в Донбассе.

Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. <...> Установлено оставаться в контакте. Кремль

Макрон заявил, что звонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров.

У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться Эммануэль Макрон президент Франции

Политик отметил, что также «передал послание от Франции и послание Зеленского» президенту России, но «пока это не дало эффекта», добавил Макрон.

Санкции Евросоюза

В ходе пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС Макрон заявил, что Франция введет свои собственные санкции против России вслед за Евросоюзом. По словам французского лидера, ограничения со стороны Парижа затронут ряд россиян и будут объявлены позднее.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала Евросоюз ввести «самые строгие» санкции против России. Метсола отметила, что новые санкции должны быть «срочными и строгими, никто не должен укрыться от них».

Я думаю, что рассматриваться должны все меры. Вот почему я передала [лидерам ЕС] позицию Европейского парламента по этому вопросу. <...> Мы в Европейском парламенте хотели бы возможно самых сильных, самых строгих санкций Роберта Метсола председатель Европейского парламента (ЕП)

В свою очередь, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза помешают России перерабатывать и продавать нефть. По ее словам, санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым, а также в области микрочипов. А новые санкции в сфере энергетики, считает она, «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо этого, ЕС введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Они Евросоюзе полагают, что это приведет к «деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения».

Также будут заморожены российские активы в Европе и приостановлен доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Санкции США

Ввести дополнительные санкции против России пообещал президент США Джо Байден. Он пообещал, что новые рестрикции обойдутся дорого российской экономике.

В частности, Байден заявил о намерении ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что снизит способность страны конкурировать в экономическом плане.

Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе Джо Байден президент США

В свою очередь, Минторг США ужесточает ограничения на экспорт микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования, авионики и деталей для воздушных судов. Ведомство вводит новые требования по лицензированию в рамках экспортного контроля, в том числе датчики, навигационное оборудование, морское оборудование и компоненты для воздушных судов с использованием американских технологий.

Минфин США также вводит санкции против крупнейших российских банков, в том числе ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, МКБ, «Открытие», «Новикомбанк » и Совкомбанк. Помимо этого, будут расширены санкции в отношении российского государственного долга.

По словам заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, новые санкции США не нацелены на прекращение поставок российских энергоносителей на мировые рынки. Они разработаны так, чтобы они причинили серьезный ущерб российской экономике при минимальных издержках для США, их союзников и партнеров.

Санкции других стран

В список санкций со стороны Великобритании, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, вошли отказ от российских нефти и газа, запрет компаниям из России торговать в долларах и фунтах и запрет экспорта высокотехнологической продукции в Россию, в том числе в сфере телекоммуникации и авиакосмической промышленности. Глава британского правительства также не исключил отключения России от платежной системы SWIFT, однако, отметил Джонсон, требует единства среди союзников.

Канада ввела новые санкции против России и включила в них 382 гражданина РФ, а также против членов Госдумы, проголосовавших за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста и Центробанк России.

Новые изменения накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента [РФ Владимира] Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений Правительство Канады

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что рестрикции будут включать в себя запрет на въезд на территорию Новой Зеландии для «российских официальных лиц, и ряда других граждан» — они не смогут получить визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее.

Также вводится запрет на экспорт российских товаров в Новую Зеландию. Он коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с российскими военными ведомствами и органами безопасности.

Япония также вводит запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Исключение из санкций

При этом, в американском Минфине сообщили, что Вашингтон сделал исключение из санкций для ряда поставок в Россию. Оно коснулось поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования, а также для услуг, оказываемых в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками в России американских самолетов.

Также отмечается, что новые санкции США не нацелены на прекращение поставок российских энергоносителей на мировые рынки.