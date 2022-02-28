Курсы доллара и евро достигли 113 и 127 рублей в ходе торгов

Курсы доллара и евро утром в понедельник, 28 февраля, достигли исторических максимумов — они торгуются на рынке Forex около 113,5 рубля и 127 рублей соответственно. Об этом сообщает Bloomberg.

Позже рубль на рынке Forex немного отыграл позиции: курс доллара в ходе торгов опустился до 108 рублей, евро — до 122 рублей. Исторические максимумы изменились — доллар торговался по 117,82 рубля, евро — по 132,88 рубля.

Санкции Евросоюза

Рост котировок произошел после того, как Евросоюз (ЕС) объявил о санкциях против Центрального банка (ЦБ) России, запретив операции, связанные с управлением резервами и активами российского регулятора.

Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России Совет Евросоюза

Как заявлял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, главы МИД стран ЕС решили заморозить около половины финансовых резервов российского Центробанка. По их мнению, эти ограничительные меры «парализуют активы» регулятора. Как пояснил Боррель, в ЕС полагают, что эта мера «окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему».

При этом Евросоюз сделал исключение из санкций, разрешив властям стран Евросоюза проводить транзакции с Центробанком России, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны. Государство ЕС должно немедленно информировать другие страны-члены и Еврокомиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

Отключение от SWIFT

Кроме того, по словам Борреля, главы МИД Евросоюза договорились об отключении ряда российских банков от международной системы банковских платежей SWIFT. Он отметил, что ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран.

При этом Боррель не назвал банки, которые отключат от SWIFT. Он подчеркнул, что работа над этим продолжается, чтобы решение было официально опубликовано к утру.

Сама же SWIFT заявила о подготовке к исполнению решения стран Европы о санкциях против российских банков после «правового распоряжения». Отмечается, что SWIFT взаимодействует с европейскими странами, чтобы выяснить детали об объектах, против которых должны будут применяться ограничительные меры.

В правительстве Германии уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен, отметили в Берлине.

Ценные бумаги

Центробанк принял решение запретить с понедельника, 28 февраля, иностранцам продавать ценные бумаги, купленные в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.

ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг Центробанк России

Регулятор обязал брокеров направить отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней, уточнило издание.

Утром 28 февраля пресс-служба Центробанка сообщила о введении временного запрета для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

Торги на Мосбирже

Также утром 28 февраля Центробанк принял решение об открытии торгов на валютном и денежном рынках и рынке депо Московской биржи в 10:00 по московскому времени.

Что касается открытия торгов на остальных рынках, то Центробанк примет решение о его целесообразности в зависимости от развития ситуации. О своем решении регулятор сообщит в 13:00 по Москве. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 по времени столицы.

Операция в Донбассе

Санкции Евросоюза были введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Утром 28 февраля делегации России и Украины приступят к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе, в пункте пропуска Александровка (с украинской стороны — Вильча). Ранее 27 февраля в МИД России заявили, что участники переговоров начали прибывать к месту их проведения.

Задержка объясняется тем, что украинская делегация решила направиться в Белоруссию через Польшу. «Побоялись ехать напрямую, чтобы отряды территориальной обороны их не приняли за диверсантов», — рассказал политолог Юрий Воскресенский, знакомый с ситуацией.