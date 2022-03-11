Президент США Байден призовет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией

Президент США Джо Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что американский лидер объявит о «действиях по продолжению привлечения России к ответственности» в Белом доме в пятницу, 11 марта, в 10:15 утра по местному времени. При этом для лишения России статуса постоянных нормальных торговых отношений потребуется одобрение Конгресса. В то же время законодатели в обеих палатах выразили готовность поддержать данную меру.

По словам собеседников агентства, данная мера расчистит путь для повышения тарифов на российский импорт, а также дополнит решение США и Великобритании запретить импорт нефти из России. Кроме того, подобное решение ознаменует собой очередную эскалацию давления Вашингтона и его союзников по оказанию давления на президента России Владимира Путина с целью прекращения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отмечает агентство.

Запрет импорта энергоносителей

10 марта Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России. За инициативу выступили 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. В документе указано, что «должен быть введен запрет на ввоз в США» энергоносителей из России, включая нефть и газ. Также было принято решение приостановить участие России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России. Его собираются реализовать «задолго до 2030 года». Согласно документу под названием REPower EU, Европа собирается осуществить диверсификацию поставок газа с помощью наращивания объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков.

Новые санкции не исключены

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтону в тесной координации с Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией удалось добиться введения мощных антироссийских санкций. Она призвала страны продолжить организованное сотрудничества для разработки новых ограничений против Москвы.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал очередной пакет антироссийских санкций. По его словам, эти меры будут «более действенными». «Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим», — заявил политик.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Панкин допустил, что в вопросе санкций Запад еще не дошел до худших сценариев. По его мнению, санкциями против России Запад пытается «удушить народ».

Последствия затронут всех

В то же время издание The Hill заявило, что отказ США от российской нефти грозит стране огромными финансовыми потерями. Кроме того, это решение повлечет за собой существенное повышение цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».

4,17 доллара за галлон достигла цена бензина в США

Депутат Европарламента Тьерри Мариан также выразил мнение, что ЕС ожидает катастрофа при отказе от импорта газа из России. Вице-премьер России Александр Новак также предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По его словам, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо. Аналогичную точку зрения высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.