Нежелание стран ЕС дать Украине статус кандидата на вступление в союз объяснили

Политолог Бышок счел, что ЕС вопросом вступления подталкивает Украину к переговорам с РФ

Европейский союз (ЕС) пытается повлиять на завершение конфликта России и Украины. Поэтому стало меньше заявлений о предоставлении республике статуса кандидата на членство в объединении, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Так он объяснил возражения ряда стран ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз.

«Подтолкнуть к переговорам»

Заявление премьер-министра Италии Марио Драги, что большинство стран ЕС возражают против получения Киевом статуса кандидата на вступление в Евросоюз носит мотивирующий характер, считает политолог.

«После первых месяцев конфликта люди стали более ответственно подходить к каким-то заявлениям, и теперь есть понимание в ЕС, что такие подбадривающие заявления в отношении перспектив членства Киева в Евросоюзе, НАТО, даже в отношении перспектив одержать победу на поле боя приводят к снижению заинтересованности Киева в возобновлении переговоров с Россией. Это ведет к затягиванию конфликта, что невыгодно Европейскому союзу», — сказал он.

Просто общая линия такая, что решили притормозить эту историю с быстрым вхождением Украины в ЕС, чтобы немножко подтолкнуть Киев к более сдержанному отношению к собственным перспективам по разным направлениям, а также подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров с Россией, потому что это в интересах всех Станислав Бышок политолог

Перспективы Украины

По мнению Станислава Бышка, открытая фаза вооруженного конфликта заставляет ЕС быть осторожными в рассуждениях о вступлении Украины.

«В последние три месяца было сделано слишком много заявлений, что Украина каким-то образом может в быстром порядке стать членом ЕС, минуя какие-то необходимые шаги для этого процесса. Сейчас нет понимания у больших ответственных стран Европейского союза, в каком политическом и территориальном состоянии будет Украина после завершения этого конфликта», — отметил он.

При этом итальянский премьер отметил, что Еврокомиссия (ЕК) все же рассматривает введение ускоренной процедуры. Однако это ничего не гарантирует, полагает Станислав Бышок.

Рассматривать-то можно. Например, вы отправили свое резюме о приеме на работу, и оно рассматривается, но это же не значит, что вас примут. ЕС — это бюрократическая структура, где действительно все рассматривается, они не имеют права не рассмотреть, если вы какое-то заявление туда подали Станислав Бышок политолог

Премьер-министр Италии Марио Драги ранее сообщил о возражениях в крупных странах ЕС из-за кандидатства Украины.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — заявил он.

Как Украина пытается вступить в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в объединение.

18 апреля Киев передал представителю ЕС анкету-опросник для получения статуса кандидата в ЕС, а 9 мая направил вторую, последнюю часть анкеты-опросника, которую необходимо заполнить для получения статуса кандидата.

Еврокомиссия сообщила, что даст заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе (ЕС) 15 июня.

Нидерланды и Финляндия усомнились в возможности скорого вступления Украины в ЕС, а Греция и Кипр выступили против присоединения республики по упрощенной процедуре. Лидеры Франции и Германии заявляли, что Украина сможет стать членом ЕС спустя десятилетия.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сроки вступления Украины в состав объединения будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы.

По итогам переговоров делегаций в Стамбуле Киев передал российской стороне предложения, среди которых был пункт о том, что Москва не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС. Позже первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вступлению Украины в Европейский союз изменилась, и теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО. После неудачных попыток договориться с Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, в том числе, что Украина не войдет в военный блок, Россия начала специальную военную операцию.