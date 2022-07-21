Директор ЦРУ посчитал Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал президента России Владимира Путина «слишком здоровым»

Директор ЦРУ Уильям Бернс посчитал президента России Владимира Путина «слишком здоровым». Его выступление в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо опубликовано на YouTube.

Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров Уильям Бернс Директор ЦРУ

Как отметил Бернс, его высказывание является «неформальной оценкой разведки США».

В ходе этого же выступления директор ЦРУ признался, что фото Владимира Путина в Иране напомнило ему о седине. По его словам, он «не испытывает ностальгию» при просмотре изображений российского президента и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы», — пояснил он.

Слухи о здоровье Путина

В июне сообщения о проблемах со здоровьем у Путина прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав их чушью. По его словам, у президента России бодрый командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству. Он также посоветовал недоброжелателям главы государства, распространяющим недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно.

Информация о резком ухудшении здоровья Путина появилась до этого в украинских Telegram-каналах. Их авторы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что президент России якобы находится в реанимации, а его состояние поддерживается системами искусственного жизнеобеспечения.

Похожие сообщения появились в иностранных СМИ в марте. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информацию слухами, которые распространяются западными странами, чтобы подорвать доверие к главе государства.

Путин как никогда адекватен, он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Позже глава МИД России Сергей Лавров также опроверг распространяемую на Западе дезинформацию об ухудшении здоровья российского лидера. «Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи», — заявил он. Министр также посоветовал тем, кто на Западе сомневается в состоянии здоровья Путина, обратиться к иностранным гостям президента, например, к мировым лидерам, с которыми встречался глава государства.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин ни разу за весь период пандемии не заразился коронавирусом и своевременно проходит ревакцинацию.

Джо Байден сообщил о своем раке

Заявление директора ЦРУ по поводу здоровья российского лидера было сделано на фоне слов президента США Джо Байдена, который рассказал, что у него обнаружилось онкологическое заболевание. Американский лидер объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.

Комментируя высказывание Байдена, в Белого доме сослались на твит обозревателя The Washington Post Гленна Кесслера. Тот напомнил, что до вступления на высший пост у американского политика удалили новообразования на коже немеланомного типа. Поэтому непонятно, является ли утверждение Байдена о раке оговоркой.

25 ноября 2021 года у американского президента удалили предраковую опухоль. Кроме того, Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

В то же время врач Белого дома Кевин О'Коннор заверил, что физическое состояние Байдена позволяет ему выполнять обязанности в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего в полном объеме.