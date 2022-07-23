Экс-сотрудник Пентагона назвал слабостью реакцию властей США на пуск «Сармата»

Обозреватель NI удивился, что власти США не увидели угрозы в пуске ракеты «Сармат»

Власти США проявили слабость своей реакцией на заявления президента России Владимира Путина о российской баллистической ракете «Сармат». Такое мнение высказал бывший сотрудник Пентагона, аналитик Марк Шнайдер в статье для американского журнала The National Interest (NI).

Он выразил удивление тем фактом, что Вашингтон и Министерство обороны США не увидело угрозы для страны в тестировании Россией этого оружия. «Готов ли Запад к тяжелой российской МБР "Сармат"?» — задался вопросом обозреватель.

Вашингтон обвинили в попытках умиротворить Россию

В своей статье Шнайдер привел слова обозревателя Джоша Рогана из Washington Examiner, который назвал случившееся хорошим примером того, как администрация президента США Джо Байдена пытается умиротворить Россию. Более того, заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби он и вовсе счел поздравлением с успехом.

В 2018 году Путин заявил, что "Сармат" будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны Марк Шнайдер аналитик

Шнайдер напомнил, что Россия хочет развернуть двадцать полков «Сармат» к 2027 году, на вооружении которых будет находиться 46 новых межконтинентальных баллистических ракет. «Даже сорока шести "Сарматов" достаточно, чтобы нацелиться на стратегические ядерные силы США», — предупредил аналитик. Кроме того, согласно заявлению Москвы, «Сармат» может атаковать американскую территорию через Южный полюс. В таком случае российские военные смогут воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения, отметил Шнайдер.

Американский аналитик призвал Белый дом «не паниковать» и «не зарывать голову в песок». В качестве «очевидных ответных мер» он указал приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем.

Ранее американский журнал Popular Mechanics описал ядерное уничтожение Нью-Йорка российской ракетой «Сармат». Как утверждает издание, город и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами. При этом заряды будут нацелены на здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты, отмечается в статье.

В России посоветовали агрессорам разговаривать повежливее

Об успешных испытаниях «Сармата» сообщило Минобороны России 20 апреля. Позже американское издание The Drive рассказало, что за «прилетом» ракеты на Камчатку наблюдали два стратегических разведывательных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США. Данный пуск стал первым в программе государственных испытаний. После завершения испытаний «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Успешный запуск прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет.

Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране Владимир Путин президент России

Глава государства также заявил о постановке ракетного комплекса «Сармат» на боевое дежурство в конце текущего года.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией. Он также рассказал, что мощности одной этой ракеты достаточно для уничтожения половины берега континента, который Россия посчитает враждебным. До этого он заявлял, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита страны. Он отметил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты.