WP: письмо конгрессменов из Демпартии США Байдену о переговорах с РФ встревожило Киев

Власти Украины увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта «обнадеживающий» сигнал для российского президента Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам другого собеседника газеты, Киев обеспокоен из-за вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.

Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. Ожидаемо, что позиции по конфликту будут разными Washington Post

Издание подчеркнуло, что письмо усугубляет растущие опасения Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты уменьшат помощь в случае победы республиканцев на предстоящих ноябрьских выборах в Конгресс.

Письмо демократов

В понедельник, 24 октября, появилась информация о письме, в котором группа из 30 конгрессменов-представителей Демократической партии США призвала Байдена радикально изменить подход к конфликту на Украине и начать прямые переговоры с Россией.

Мы призываем приложить активные дипломатические усилия для урегулирования путем переговоров и прекращения огня, начать прямые переговоры с Россией, изучить перспективы новой договоренности о европейской безопасности, приемлемой для всех сторон, которая поможет создать суверенную и независимую Украину. Альтернативой дипломатии является затянуваяся война с неотвратимыми последствиями и катастрофическими и непостижимыми рисками

Однако спустя всего сутки законодатели свое письмо отозвали. Конгрессмен-демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что послание было составлено несколько месяцев назад, но направлено без одобрения и необходимых согласований.

В связи с этим может создаться ложное впечатление, что часть демократов, которые которые решительно и единодушно поддерживали и голосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, стремятся прекратить американскую поддержку президента Зеленского и украинских сил Прамила Джаяпал конгрессмен-демократ от штата Вашингтон

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что письмо конгрессменов вряд ли будет иметь практические последствия для урегулирования ситуации на Украине.

В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на Украине связано не с позицией Киева. Оно связано с позицией Вашингтона. И если конфликт как-то прекращать, то танцевать придется от печки. Уже неплохо Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

На призыв конгрессменов также отреагировали в Белом доме. Там заявили, что ценят взгляды членов Конгресса, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с Москвой без участия Киева.

Призывы к переговорам

Переговоры России и Украины застопорились весной. Последняя очная встреча делегаций двух стран прошла в конце марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. При этом, российская сторона регулярно призывает сесть за стол переговоров, в то время как украинские власти отказываются от диалога.

Несмотря на это, ряд мировых политических и экономических деятелей, а также других экспертов предлагают свои идеи мирного урегулирования и решения конфликта.

4 октября основатель Tesla, миллиардер Илон Маск обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Он указал на необходимость повторного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией, «как это было с 1783 года до ошибки Хрущева», обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.

Свое посредничество для проведения переговоров предложили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и папа Римский Франциск — президент Франции Эммануэль Макрон попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену. Понтифик в свою очередь предложил провести переговоры в Ватикане.

Кроме того, помочь организовать переговоры России и Украины захотели жители немецкого города Штральзунд на севере Германии. Горожане обратились к мэру города Александеру Бадрову с предложением информировать правительство ФРГ о данной инициативе. В качестве площадки для проведения переговоров предлагается местная ратуша.