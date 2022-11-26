SCMP: Зеленскому следует отказаться от идеи «вернуть» утраченные Украиной территории

Украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о «возвращении» территорий, заявил военный и политический аналитик Самид Баша в статье для издания South China Morning Post (SCMP).

По его словам, требования Киева нереальные. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин не согласится на эти условия. Ради достижения мира Киеву следует отказаться от своих «претензий» и идей «вернуть» новые российские регионы, призвал аналитик. По мнению эксперта, «неразумное» украинское руководство не умеет действовать в интересах народа.

Стремление Украины продолжать боевые действия и «освобождать» территории достойно восхищения. К сожалению, героизм на фронте плохо согласуется с неразумностью киевского политического руководства, которое ничего не видит дальше своего стремления «вернуть» утраченные земли Самид Баша военный и политический аналитик

Баша указал на сторонников Зеленского, которые все чаще напоминают ему о том, что конфликт не может быть решен военным путем. По мнению специалиста, в этих условиях Киев должен учитывать интересы всех вовлеченных сторон, так как кризис можно считать не только украинским.

Условия Киева

Зеленский неоднократно говорил о планах «вернуть» территории. В интервью газете Financial Times он заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают «возвращение» Крыма невоенным путем.

После сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, политик перечислил «абсолютно понятные» условия для переговоров.

Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что переговоры о мире только заморозят конфликт. Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы», уверен глава государства.

29 марта прошли последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче в Стамбуле

Давление Запада

При этом на Западе все чаще говорят о необходимости решить ситуацию дипломатическим путем. В Пентагоне допустили, что переговоры возможно состоятся после стабилизации ситуации на фронте зимой.

Военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам Марк Милли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле

Газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

Издание La Repubblica писала, что США и страны НАТО допускают начало диалога в случае «взятия» Херсона.

Журнал The American Conservative считает, что Запад не хочет допускать прямых переговоров двух государств без участия иностранных партнеров.

Позиция России

В Кремле считают, что слова президента Украины о «возвращении» Крыма отражают нежелание киевских властей решать проблемы невоенными методами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Киев говорит об отчуждении российской территории, а об этом не может быть и речи.

Про мнению представителя администрации, у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются.

Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. Глава государства отметил, что у Украины пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем Владимир Путин президент России

После начала спецоперации прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.