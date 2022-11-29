Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией

Депутат Кизеветтер объяснил отказ канцлера Шольца дать Украине танки его страхом перед РФ

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер высказался о решении канцлера ФРГ Олафа Шольца, который не стал передавать Украине боевые танки. Слова парламентария приводит портал ntv.de.

Страх перед Россией

Немецкий депутат объяснил, что отказ Шольца поставить Киеву боевые танки связан с его страхом перед Россией.

На мой взгляд, канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией [со стороны Берлина] Родерих Кизеветтер депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке

Кизеветтер также выступил с критикой заявления канцлера о том, что Германия не будет принимать решения без их согласования с партнерами по Североатлантическому альянсу. «Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, <...> неофициально говорила с Германией о поставках танков», — подчеркнул он.

В конце октября Шольц сообщал, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. «Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — отметил он.

Поставки Запада

Политики и эксперты из разных стран уже высказывались о том, что ресурсы западных стран для помощи Украине постепенно уменьшаются. По мнению издания Global Times, страны-участницы НАТО сократят поставки оружия Киеву из-за экономического истощения.

Журналисты утверждают, что европейские члены Североатлантического альянса продолжат оказывать Украине только символическую помощь. Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян подчеркнул, что такие действия нельзя назвать «устойчивыми».

В свою очередь The New York Times со ссылкой на представителя НАТО писала, что две трети стран-членов альянса растратили потенциал для поставок оружия Украине. В частности, 20 из 30 государств НАТО «значительно исчерпали себя». Среди стран, готовых и дальше помогать Киеву, указаны его такие крупные союзники, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

По мнению австрийского эксперта Герхарда Манготта, Киев испытывает нехватку ракет ПВО. Он обвинил Запад в небрежности и медлительности в этом вопросе. Манготт уверен, что странам следовало «заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны».

Позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что ряд стран отказываются поставлять Киеву вооружения. По его мнению, эту ситуацию следует принять как факт. Кулеба также призвал Киев прекратить надеяться на «ненадежных партнеров».

У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много. Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО Владимир Зеленский президент Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CNN заявил, что он будет постоянно звонить мировым лидерам, если это поможет добиться выделения Киеву больших объемов военной помощи. Он подчеркнул, что обладает точными представлениями о наличии у стран необходимых Киеву вооружений и их количестве.

Мнение Москвы

Москва не раз заявляла, что поставки западного вооружения Киеву усугубляют конфликт на Украине. В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что помощь Европы Киеву затягивает военный конфликт и увеличивают число жертв.

США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт Сергей Шойгу глава Минобороны России

По мнению министра, Запад и США превратили Украину инструмент гибридной войны против России. Он подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября он объявил о завершении частичной мобилизации.