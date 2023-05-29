Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 29 мая 2023Бывший СССР

Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских. Речь Линдси Грэма оказалась смонтирована

Reuters: Киев смонтировал cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских

Фото: пресс-служба президента Украины

Офис Зеленского с помощью монтажа приписал сенатору Линдси Грэму фразу об инвестициях в смерть русских. К такому выводу пришло агентство Reuters.

В первоначально опубликованной Киевом записи не было ясно, что американский политик произнес утверждения о «выгодных инвестициях» и «умирающих русских» не подряд, а в разных частях беседы.

В полном видео, которое администрация украинского лидера передала агентству, Грэм заявил, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — добавил он. Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.

Материалы по теме:
Россия взяла под контроль Артемовск. Какие потери понесла армия Украины и как эта операция изменит ситуацию на фронте?
Россия взяла под контроль Артемовск.Какие потери понесла армия Украины и как эта операция изменит ситуацию на фронте?
23 мая 2023
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023

Изначально в СМИ разошлась запись, в которой Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил сенатор.

Видео ожидаемо вызвало реакцию в России

Высказывание Грэма вызвало в России значительный резонанс. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобным заявлением политик позорит Соединенные Штаты. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Покушение на Захара Прилепина и теракт на полигоне под Белгородом. Что известно об украинской группировке «Атеш»
Покушение на Захара Прилепина и теракт на полигоне под Белгородом.Что известно об украинской группировке «Атеш»
15 мая 2023
«Тут все крыши посечены осколками» Тысячи россиян поехали в зону СВО восстанавливать разрушенные города. Что они увидели?
«Тут все крыши посечены осколками»Тысячи россиян поехали в зону СВО восстанавливать разрушенные города. Что они увидели?
21 мая 2023

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что Грэму стоит помнить про громкие убийства американских политиков — экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, бывшего сенатора Хьюи Лонга, а также политиков Клемента Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса. «В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны ряд американских компаний, в том числе General Motors, Standart Oil, Kodak и IBM, сотрудничал с властями нацистской Германии, обеспечивая страну автомобилями, нефтепродуктами, взрывателями для авиабомб и учетно-контрольной аппаратурой. По словам Захаровой, подобные инвестиции Соединенных Штатов «привели ко Второй мировой войне и Холокосту».

Агентству Reuters удалось выйти на связь с Грэмом. Тот прокомментировал критику со стороны Москвы.

Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает

Линдси Грэмсенатор США

Киев ранее обещал «убивать русских во всем мире»

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Позднее он признал, что его ведомство причастно к терактам, в которых погибли или пострадали российские медийные лица.

Материалы по теме:
Служба магической безопасности. Как украинская контрразведка обвинила слесаря-колдуна в работе на российских ведьм из ФСБ
Служба магической безопасности.Как украинская контрразведка обвинила слесаря-колдуна в работе на российских ведьм из ФСБ
10 мая 2023
«Будто не врага уничтожали, а саму жизнь» Год назад закончились бои за Мариуполь. О чем не могут забыть участники штурма?
«Будто не врага уничтожали, а саму жизнь»Год назад закончились бои за Мариуполь. О чем не могут забыть участники штурма?
16 мая 2023

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо на тему заявлений Буданова. Реакции руководства Всемирной организации не последовало.

Однако Буданов после этого назвал свои слова о покушениях на россиян «порезанной версией». Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских. Речь Линдси Грэма оказалась смонтирована
    В ряде областей Украины прозвучали взрывы
    Путина назвали победителем президентских выборов в Турции
    Жители Горловки рассказали об обстреле мирных горожан со стороны ВСУ
    Кинолог развеял популярные мифы о кормлении собак
    Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по предотвращению дефолта
    Президент Сербии выразил гордость за свою страну из-за отсутствия санкций
    В Германии прошел митинг против концерта лидера рок-группы Pink Floyd
    Порномодель сообщила о необычном требовании к партнеру
    Пушков рассказал о политике Турции после победы Эрдогана на выборах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.