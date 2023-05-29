Офис Зеленского уличили в искажении слов сенатора США о смерти русских. Речь Линдси Грэма оказалась смонтирована

Reuters: Киев смонтировал cлова сенатора Грэма о трате денег США на смерть русских

Офис Зеленского с помощью монтажа приписал сенатору Линдси Грэму фразу об инвестициях в смерть русских. К такому выводу пришло агентство Reuters.

В первоначально опубликованной Киевом записи не было ясно, что американский политик произнес утверждения о «выгодных инвестициях» и «умирающих русских» не подряд, а в разных частях беседы.

В полном видео, которое администрация украинского лидера передала агентству, Грэм заявил, что украинцы впитали американскую идеологию «Живи свободным или умри». «А русские умирают», — добавил он. Фраза про самое выгодное вложение денег относилась к 38 миллиардам долларов военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.

Изначально в СМИ разошлась запись, в которой Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил сенатор.

Видео ожидаемо вызвало реакцию в России

Высказывание Грэма вызвало в России значительный резонанс. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобным заявлением политик позорит Соединенные Штаты. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что Грэму стоит помнить про громкие убийства американских политиков — экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, бывшего сенатора Хьюи Лонга, а также политиков Клемента Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса. «В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны ряд американских компаний, в том числе General Motors, Standart Oil, Kodak и IBM, сотрудничал с властями нацистской Германии, обеспечивая страну автомобилями, нефтепродуктами, взрывателями для авиабомб и учетно-контрольной аппаратурой. По словам Захаровой, подобные инвестиции Соединенных Штатов «привели ко Второй мировой войне и Холокосту».

Агентству Reuters удалось выйти на связь с Грэмом. Тот прокомментировал критику со стороны Москвы.

Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает Линдси Грэм сенатор США

Киев ранее обещал «убивать русских во всем мире»

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Позднее он признал, что его ведомство причастно к терактам, в которых погибли или пострадали российские медийные лица.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо на тему заявлений Буданова. Реакции руководства Всемирной организации не последовало.

Однако Буданов после этого назвал свои слова о покушениях на россиян «порезанной версией». Как утверждает глава ГУР, его заявление касалось только тех граждан России, которые «являются военными преступниками».