Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?

Глава Чечни Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в России после атаки беспилотников на Москву. Его заявление опубликовано в Telegram-канале.

По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные» Рамзан Кадыров глава Чечни

Политик призвал называть украинских военных и власти террористами, поскольку они используют террористические методы.

Кадыров также выразил мнение, что атака беспилотников не имела тактического, стратегического или психологического смысла, она была нацелена лишь на привлечение внимания после крупных поражений Вооруженных сил Украины на фронте.

Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жесткие — они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава Чечни призвал европейские страны задуматься, кому они поставляют вооружения, и подчеркнул, что это «аукнется, когда Россия постучит в двери». Он также анонсировал некие действия в зоне специальной военной операции (СВО), чтобы украинские военные поняли, «что такое месть в полном смысле слова».

Ранее 30 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ. По его словам, российские вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны.

Атака беспилотников на Москву

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

Сразу после нападения БПЛА московской полицией был введен план «Тайфун», жильцов пострадавших домов эвакуировали. В Минобороны случившееся назвали террористической атакой. В ведомстве пояснили, что Москву атаковали восемь украинских беспилотников, все они сбиты.

Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С» в Подмосковье. Следственный комитет России (СКР) начал расследовать факты падения дронов в столице.

Комментарий президента России

Президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотников на Москву актом терроризма. Он подчеркнул, что российская сторона не использует средства, которые применяются Украиной, и происшествие в столице является тому подтверждением.

Как известно, киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности Владимир Путин президент России

Глава государства также сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве сработали штатно и удовлетворительно, хотя «есть, над чем работать».

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил о необходимости минимизировать информацию, связанную с проявлением агрессии в отношении России. По словам политика, это необходимо для того, чтобы не допустить ее использование в рамках информационной войны.

Атака на Москву несоизмерима с ударами по военным объектам ВСУ

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов заявил, что атака беспилотников на Москву несоизмерима с ударами по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом. Каждый день! Без перерывов на выходные Олег Морозов депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что защита граждан России состоит не только в совершенствовании систем защиты, но и в масштабировании ударов по украинским объектам. По его словам, чем эффективнее будут удары, тем более защищенными будут чувствовать себя россияне.

Киев не добился своей цели, атаковав столицу

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что целью атаки беспилотников на Москву было посеять панику среди населения, однако добиться ее и запугать москвичей Украина не смогла, передает РИА Новости.

Украина и ее западные кураторы, безусловно, хотели бы видеть вереницы уезжающих из Москвы автомобилей, закрытые магазины и демонстрации. Недаром в публикациях европейской прессы неоднократно упоминается «паника», но это лишь результат, которого они старались достичь атакой дронов Алексей Журавлев первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне

Депутат отметил, что жизнь столицы продолжается в обычном режиме, даже расписание общественного транспорта не изменилось. Он также пообещал, что Россия настроит систему ПВО так, что муха не проскочит.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что россиянам не стоит выкладывать в социальные сети видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны.

Прокуратура обнаружила публикации в социальных сетях, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах атаки дронов на Москву.

Реакция МИД России

В МИД России заявили, что поддержка Западом Украины подталкивает Киев ко все более безрассудным деяниям. Комментарий приводится на сайте ведомства.

Поддержка Западом киевского режима подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма, нарушение международного гуманитарного права и военные преступления МИД России

В министерстве подчеркнули, что атака дронов на Москву не имела смысла с военной точки зрения и была направлена на то, чтобы посеять панику среди российского населения.

В ведомстве также отметили, что заверения стран НАТО в том, что Украина не будет наносить ударов вглубь территории России, являются абсолютно лицемерными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что постпредство РФ при Европейском союзе (ЕС) снабдит службы политического блока всей необходимой информацией по поводу атаки беспилотников на Москву.

Ранее Совет по национальной безопасности Белого дома заявил, что США в курсе попытки атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, но не поощряет атаки Киева на территорию Российской Федерации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что всемирная организация осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре.

