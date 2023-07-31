Макгрегор: ВСУ теряют военных в промышленных масштабах

Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.

По его словам, украинское командование надеется заручиться политической поддержкой на Западе. «Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — сказал он. При этом эксперт отметил, что для наращивания военного потенциала России ее заводы работают круглосуточно семь дней в неделю.

Россия превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года Дуглас Макгрегор бывший советник главы Пентагона

Украина несет значительные потери в технике и живое силе

31 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта. По его словам, Киев «кидает на убой колоссальные силы». «Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке», — заявил он.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что украинская армия в ходе контрнаступления потеряла 30 процентов боевой техники. Кроме того, отметил эксперт, украинские войска также понесли значительные потери в живой силе. «Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно», — отметил он.

Частично компенсировать потерянную в боях технику ВСУ могла бы поставка Киеву 43 отремонтированных британских танков Challenger 2. Однако, выяснила The Times, вместо этого Великобритания просто утилизировала эти бронемашины, объявив, что они «не подлежит ремонту».

29 июля президент России Владимир Путин сообщил, что противник на Украине везде остановлен и отброшен. По словам главы государства, российская армия забирает нужные для Вооруженных сил (ВС) РФ участки. Они продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, указал он.

Минные поля стали серьезной проблемой для ВСУ

ВСУ в нынешнем состоянии не способны вести масштабный общевойсковой бой во время наступления, указал военный эксперт Франк-Штефан Гэди в статье для британского издания The Economist. «Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона», — заявил он.

Серьезной проблемой для ВСУ стали «неожиданно плотные минные поля», выяснила The Wall Street Journal. Издание отмечает, что из-за них постоянно растет число раненых бойцов, хотя больше других потери несут саперы. Еще одной причиной, по которой потери ВСУ увеличиваются, газета назвала большое количество неподготовленных солдат среди мобилизованных.

Телеканал CNN, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие у ВСУ превосходства в воздухе, вследствие чего войска подвергаются частым ударам российской авиации. Кроме того, на застопорившееся контрнаступление повлияли траншеи и противотанковые заграждения, тормозящие технику.

При этом практически все западные СМИ признают, что российские войска выстроили хорошо подготовленную оборону, а уровень подготовки бойцов Вооруженных сил РФ растет.

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предупредил, что новая фаза наступления ВСУ приведет к новым потерям Киева. «С началом новой фазы они снова будут терять личный состав и технику», — сказал он, отметив, что такими действиями подготовленные за рубежом части ВСУ показывают «профессионализм в кавычках».