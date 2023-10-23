В ДНР рассказали о больших потерях ВСУ. За две недели Украина потеряла несколько тысяч бойцов и сотни единиц техники

Советник главы ДНР Гагин: потери ВСУ измеряются тысячами

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин раскрыл потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за две недели.

По его словам, речь идет о тысячах людей. Кроме того, количество потерянной ВСУ военной техники приближается к нескольким сотням.

Эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц Ян Гагин советник главы ДНР

Основные бои идут в районе Клещеевки

По словам Гагина, российские войска оттеснили украинские подразделения из района железной дороги у Клещеевки, этот участок он назвал «ключевым на южном фланге Артемовска».

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российские подразделения заняли самые выгодные позиции на вершинах, в то время как ВСУ оказались в низине. Из-за этого, по его словам, они терпят неудачи и несут серьезные потери.

Активизация боевых действий идет на фоне поставок ВСУ ракет ATACMS

17 октября стало известно, что Вашингтон тайно передал Киеву «небольшое количество» ATACMS дальностью 165 километров. Ракеты были впервые использованы для удара по аэродрому Бердянска.

Гагин предположил, что украинские силы могут бездумно использовать недавно поставленные США ракеты ATACMS для ударов «по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться». При этом советник подчеркнул, что после применения Киевом ATACMS у российских сил противовоздушной обороны «появился опыт взаимодействия с этими изделиями», из которого следует «извлечь какие-то уроки» для эффективного поражения ракет.

За последнюю неделю российские силы отбили 61 атаку ВСУ

Атаки происходили на трех направлениях — южнодонецком, краснолиманском и купянском.

ВСУ потеряли до 4000 человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различную артиллерийскую систему и орудие

По словам пресс-секретаря сил обороны «Юг» ВСУ Наталии Гуменюк, российские войска в боях с украинской армией начали применять новую тактику смешанных атак с воздуха. По мнению Гуменюк, это направлено на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ и максимальное достижение результата.