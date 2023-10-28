Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

ЦАХАЛ заявил о расширении масштаба наземной операции Израиля в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, об этом заявил глава ее пресс-службы, бригадный генерал Даниэль Хагари.

В продолжение наступления, которое мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность Даниэль Хагари глава пресс-службы ЦАХАЛ

Позднее представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер уточнил, что расширение операций не является началом официальной наземной операции в секторе Газа, передает телеканал ABC.

Лернер опроверг, что расширенные операции являются официальным ожидаемым наземным вторжением телеканал ABC

Ранее спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.

При этом газета The New York Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил проведение наземной операции в секторе Газа, отказавшись подписать предложенный израильским командованием план.

Вечером 27 октября стало известно, что в секторе Газа прозвучало несколько громких взрывов, которые могут оказаться сильнейшими ударами с начала эскалации конфликта с Израилем.

После сообщений о расширении наземных операций ЦАХАЛ представители палестинского движения ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Израиля

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что радикальное палестинское движение готово противостоять силам Израиля в случае проведения наземной операции. Его слова приводит ТАСС.

Если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил ночью совершить наземное вторжение в Газу, то силы сопротивления готовы [отражать нападение] Иззат ар-Ришк член политбюро ХАМАС

26 октября ХАМАС предупредило Израиль о «беспрецедентном поражении» в случае проведения наземной операции в Газе. При этом, как сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны уже готовится зайти в сектор Газа.

ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение на востоке лагеря в секторе Газа

Вечером 27 октября ХАМАС заявило, что бригады «Аль-Кассам», представляющие военное крыло движения, отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа, там идут ожесточенные столкновения.

Позднее в военном крыле ХАМАС сообщили, что на северо-востоке сектора Газа идут столкновения, бригады противостоят наземному вторжению Израиля в районе Бейт-Хануна.

До этого телеканал Sky News Arabia передавал, что танковые соединения ЦАХАЛ движутся в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун.

Отмечалось, что на северной границе анклава слышны звуки выстрелов и взрывов. Телеканал Al Arabiya заявил об интенсивных обстрелах соседнего города Бейт-Лахия и запуске осветительных ракет израильской армией над северными районами сектора Газа.

Член политбюро ХАМАС Хусам Бадран призвал палестинцев на Западном берегу выходить на демонстрации и вступать в бои с израильскими военными.

В свою очередь военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о пуске ракет по израильским городам Ашдоду, Сдероту и Ашкелону.

Решение о расширении операции ЦАХАЛ было принято на фоне провала переговоров об освобождении пленных

Решение о расширении наземной операции ЦАХАЛ было принято после того, как переговоры с ХАМАС об обмене пленными зашли в тупик, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Член руководства палестинского движения Али Барака заявил, что ХАМАС готово освободить пленных иностранцев в обмен на прекращение огня сроком на пять дней. Его слова приводит газета Financial Times.

При этом израильские военные, находящиеся в плену, не будут отпущены, они будут использованы для обмена пленными, уточнил Барака.

США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников, несмотря на усиливающиеся удары Израиля по сектору Газа, сообщил телеканал CNN.

По словам американского чиновника, ранее переговоры были ближе к продвижению, чем в данный момент, однако они будут продолжаться.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США надеются на освобождение всех пленных, захваченных ХАМАС, но считают такой сценарий маловероятным.

Ранее израильская сторона сообщила, что движение ХАМАС отказалось от прекращения огня в обмен на выдачу всех заложников, предложенного Израилем.

Член политбюро группировки Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС готово освободить захваченных израильских заложников из числа гражданских, но удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа не дают этому свершиться, поэтому их освобождение возможно лишь после прекращения огня.

США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции

Администрация США пытается убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции, сообщила газета Washington Post.

Вместо этого Вашингтон призывает провести «хирургическую» кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа. Американские власти опасаются, что наземная операция подорвет усилия по освобождению заложников и приведет к многочисленным жертвам среди мирного населения как палестинцев, так и израильтян.

При этом, по словам источников издания, у США нет большой уверенности в том, что Израиль откажется от полномасштабного наземного вторжения.

Представитель Белого дома Джон Кирби в свою очередь отказался комментировать сообщения о расширении операции Израиля в секторе Газа, отметив, что информацию должен предоставлять только ЦАХАЛ.

Он добавил, что не готов назвать сроки и обозначить перспективы завершения палестино-израильского конфликта.

Результатом наземной операции Израиля станет гуманитарная катастрофа

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в соцсети X заявил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа станет гуманитарная катастрофа.

Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы Айман ас-Сафади министр иностранных дел Иордании

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в случае начала наземной операции Израиля последует разрушительный эффект.

Генеральный секретарь четко заявлял о разрушительном эффекте, который будет у наземной операции. Его призыв ко всем — соблюдать международное гуманитарное право Стефан Дюжаррик официальный представитель генсека ООН

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем двенадцать грузовиков.