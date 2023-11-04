США тайно отдали ВСУ самую мощную машину для прорыва обороны. Как это «чудо-оружие» способно повлиять на ход конфликта?

Forbes: США Украине инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher

США тайно передали Украине несколько инженерных бронемашин Assault Breacher для прорыва обороны России. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале Forbes.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от одной до шести таких машин. Журналист пояснил, что точное число неизвестно. Он обратил внимание, что переданная техника была запечатлена на фотографиях, опубликованных в пятницу, 3 ноября, на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского. При этом, уточнил Экс, в официальных списках военной помощи США Assault Breacher указаны не были.

Отмечается, что машина создана на основе танка Abrams, ее вес составляет 55 тонн. Она представляет собой одну из самых защищенных и универсальных машин для прорыва. В статье также сообщается, что две такие бронемашины по эффективности равны нескольким бульдозерам. «Пара машин может выполнять ту же работу, для которой потребовались бы четыре, пять или шесть менее универсальных машин», — указал Экс.

У Assault Breacher нашлись российские аналоги

Американская M1150 Assault Breacher является комбинированной машиной. Эта техника оснащена четырехметровым отвалом, благодаря которому она может делать проходы в минных заграждениях. Однако основным ее вооружением является устройство для метания тросов с взрывчатым веществом. Во время полета трос растягивается, падает на минное поле, после чего производится подрыв заряда. В этом случае мины либо детонируют, либо отлетают в стороны на несколько метров, образуя безопасный проход.

Полный боекомплект Assault Breacher составляет 3200 килограммов взрывчатки C-4. Вкупе с неспособностью забрасывать заряды на большую дистанцию рассматривать эту машину как некое чудо-оружие не стоит.

На вооружении российской армии со времен СССР стоит аналогичная машина. Установка разминирования УР-77 «Метеорит», также известная в войсках как «Змей Горыныч», таким же образом запускает сотни килограммов взрывчатки. Помимо непосредственных задач по очистке минных полей, военные придумали использовать заряды «Метеорита» для борьбы с живой силой противника, такая практика встречалась во время сирийской кампании и в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к оружию на новых физических принципах. В 2022 году стало известно, что в зоне СВО впервые успешно применили дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90.

Западные инженерные машины оказались малоэффективны на Украине

В июне стало известно, что ВСУ потеряли как минимум половину танков Leopard 2 с противоминным оборудованием, переданных Киеву Финляндией. Фактчекер HS Джон Хелин опознал на фото из Запорожской области переданные ВСУ финские Leopard 2, признав кадры подлинными.

Также выяснилось, что российские военные научились изобретательно бороться с противоминными машинами. Одним из таких способов эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли назвал установку двух мин одну над другой.

Саперы ВСУ также посетовали на невозможность пользоваться на фронте имеющимися машинами для разминирования. По словам командира одного из саперных подразделений 128-й бригады ВСУ, украинские военные не могут использовать даже такие усовершенствованные системы, как американские противоминные комплексы M58. Он пояснил, что машины издают много шума и становятся заметны, из-за чего их немедленно обнаруживают и уничтожают. Из-за этого украинским саперам приходится заниматься разминированием без привлечения техники.