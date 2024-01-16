«Я обещал, я сделал». Сгоревший склад Wildberries мог поджечь работник: он написал об этом до пожара

Shot: сотрудник склада Wildberries в Шушарах признался в его поджоге 13 января

Сгоревший склад Wildberries в Санкт-Петербурге мог поджечь сотрудник — стало известно, что еще в конце декабря он заявлял в чате о намерении поджечь его, а после случившегося признался в этом. 13 января огромное складское помещение в Шушарах сгорело, двое работников пострадали.

Telegram-канал Shot опубликовал скриншот чата сотрудников сгоревшего склада. В нем неизвестный работник 27 декабря написал, что «скоро мезик будет гореть». Под мезиком имеется в виду мезонин — многоярусные полки для хранения товаров. Работник мог подразумевать под этим весь склад.

Да, я поджег. Я обещал, я сделал сотрудник склада Wildberries

Вечером 13 января, уже после пожара, он же якобы признался в поджоге в этом чате. Вскоре сотрудник удалил свой аккаунт. Что могло стать причиной, побудившей его на поджог, пока неизвестно. Указывается, что работники склада вскоре передали информацию о коллеге в органы.

Следствие рассматривает версию о поджоге

После пожара следствие, а также МЧС рассматривали три версии причины возгорания, в том числе поджог. Кроме того, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети (были обнаружены следы короткого замыкания). Последнюю, предварительно, называли основной. О том, есть ли доказательства в пользу версии о поджоге, на данный момент не сообщалось. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Ситуацию при пожаре усугубила отключенная пожарная сигнализация, что связано с многократными ложными срабатываниями.

Пожар, по предварительным данным, мог начаться в помещении с упаковочной пленкой — первыми начали эвакуировать сотрудников этого блока. На момент возгорания в помещении находились 350 человек. Позднее со склада эвакуировали всех остальных работников — более 1000 человек.

Ущерб от пожара оценили в 11 миллиардов рублей

В результате ЧП пострадали двое работников склада. 56-летний мужчина получил перелом пальца во время эвакуации, а 22-летняя девушка отравилась продуктами горения и ушибла руку, ее госпитализировали.

Некоторое время руководство не могло выйти на связь с десятками работников. Позднее их удалось разыскать невредимыми — некоторые из них не вышли на связь с работодателем, поскольку мобильные телефоны остались в зоне для хранения личных вещей, когда работники срочно эвакуировались с места ЧП.

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

Материальные потери Wildberries из-за пожара оценили в 10-11 миллиардов рублей. Отмечается, что пожар стал крупнейшим среди тех, что затронули российский ретейл. Юристы выразили мнение, что убытки, понесенные маркетплейсом, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может из-за отсутствия документов о вводе здания в эксплуатацию.

Также сообщалось, что с этого склада Wildberries отгружалось почти девять процентов всех заказов Wildberries. Точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.