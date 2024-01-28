Борьба с нацизмом, спецоперация и сотрудничество в Антарктиде: что обсудили Путин и Лукашенко на встрече в Петербурге?

Путин и Лукашенко открыли зимовочный комплекс на станции «Восток» в Антарктике

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Санкт-Петербурге первую очную встречу в 2024 году.

Белорусский лидер прибыл в Северную столицу для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, оно состоится в понедельник, 29 января.

В этом году договору о создании политического объединения между Москвой и Минском исполняется 25 лет. Лукашенко приехал в Санкт-Петербург заранее, 27 января, чтобы поучаствовать в открытии мемориала мирным жителям СССР, ставшим жертвами геноцида нацистов в годы Великой Отечественной войны, который расположен в деревне Зайцево Ленинградской области.

Путин и Лукашенко поговорили об искоренении нацизма

Путин отметил, что дата открытия мемориала выбрана не случайно, в этот день Красная армия полностью сняла блокаду Ленинграда, а год спустя освободила концлагерь Аушвиц. Российский лидер подчеркнул, что события почти 80-летней давности находят отклик и в наши дни.

В наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев Владимир Путин президент России

В качестве примера президент России привел настроения в странах Прибалтики, где людей дискриминируют по национальному признаку, подвергают травле и лишают элементарных прав, а также ситуацию на Украине, где власти «используют террор против всех неугодных».

Путин пообещал сделать все возможное, чтобы «пресечь и окончательно искоренить нацизм». Аналогичное заявление сделал Лукашенко.

Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах защитить будущее Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко упрекнул Украину в поиске «лучшей жизни за морями»

Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске «лучшей жизни за морями» вместо сотрудничества с Москвой и Минском, отметив преимущества подобного союза на примере своей страны.

А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне, давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется — ищут за морями лучшей жизни Александр Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер добавил, что в СССР «никто ничего не делил». По словам политика, он рад, что Москва и Минск не разошлись, делают общее дело.

Лукашенко добавил, что в России «много чего есть», соседняя страна готова действовать совместно, делиться ресурсами, давать возможность работать и зарабатывать.

И я подумал, какая страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко уверен, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией

По мнению белорусского президента, в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией, в перспективе славянское единство будет восстановлено.

Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то с Украины, все-таки три славянских народа пострадали. Но это их выбор, что делать. У них другой курс. Но думаю, что они вернутся к нам, деваться некуда Александр Лукашенко президент Белоруссии

Главы государств обсудили взаимодействие в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации

В воскресенье Путин и Лукашенко провели рабочую встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, они обсудили взаимодействие Москвы и Минска в военно-промышленной сфере с учетом спецоперации.

Российский лидер также пообещал проинформировать белорусского коллегу о том, что происходит в зоне СВО.

Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали, как дальше развиваться, какие системы будем развивать с учетом опыта специальной военной операции Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко отметил, что эти вопросы обсуждались после того, как они с Путиным по видеосвязи поучаствовали в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции «Восток» в Антарктиде.

Путин заявил о совместных интересах России и Белоруссии в Антарктиде

Президент России пообещал сотрудничать с Белоруссией в Антарктиде, отметив, что у государств есть совместные интересы в антарктическом регионе.

Сегодня мы, казалось бы, такой необычный вопрос рассматривали, как сотрудничество в Антарктике. Казалось бы, где мы, а где Антарктика. Нет, оказывается, и там есть совместные интересы, есть над чем вместе работать. И мы будем, безусловно, это делать Владимир Путин президент России

Лукашенко предложил Путину посетить Антарктиду. «Может, когда-нибудь махнем? Интересно», — сказал белорусский лидер, на что российский коллега с улыбкой согласился.

Лидеры остались довольны встречей

Лукашенко заявил, что доволен визитом в Санкт-Петербург и итогами встречи, он назвал успешным углубление экономической интеграции России и Белоруссии и отметил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства будут обсуждаться дальнейшие перспективы сотрудничества, реализация союзных программ.

Всегда в те времена, когда нас вроде бы не так душили, эти дни были наполнены тем, что мы обсуждали вопросы, которые надо было бы решить на уровне правительств. Сегодня они решаются правительствами. Ну а шлифануть повестку — наше с вами святое дело Александр Лукашенко президент Белоруссии

Путин поблагодарил белорусского коллегу за приезд, отметив, что ради визита тот изменил свой график.

Российский лидер также подчеркнул, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот постоянно растет, и Россия является крупнейшим инвестором Белоруссии.

