Эквадор готов снять все вопросы по поставкам бананов в Россию. Почему Москва ограничила ввоз фруктов из этой страны?

Министр внешней торговли Гарсия: Эквадор готов снять все вопросы РФ по бананам

Эквадор предоставил России техническое обоснование для снятия ограничений на поставки бананов, об этом заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия.

Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов Сонсолес Гарсия министр внешней торговли Эквадора

Она добавила, что России переданы все необходимые документы. Министр также отметила, что первые сообщения Москвы о наличии в бананах мухи-горбатки поступили в 2018 году, с того времени были приняты все необходимые меры.

В понедельник Министерство внешней торговли Эквадора также заявляло, что указанное насекомое «не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их».

Россия ограничила поставки бананов с пяти предприятий Эквадора

Россельхознадзор России решил приостановить с 5 февраля поставки в страну бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в них карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. Ведомство попросило главу эквадорского Минсельхоза Франклина Данило Паласиоса Маркеса принять меры в отношении организаций с наибольшим числом нарушений.

Позднее ведомство ограничило с 9 февраля поставки в страну выращенных в Эквадоре гвоздик. Цветочная продукция из этой страны попадает в РФ через Евросоюз — Нидерланды, Германию, Латвию и Литву. Российское ведомство направило запрос о прекращении сертификации эквадорских гвоздик в уполномоченные органы европейских государств в связи с выявлением в них другого вредителя — цветочного трипса.

Претензии по поводу мухи-горбатки выдвигаются к поставщикам бананов из Эквадора не впервые. В частности, Россельхознадзор заявлял о них в конце 2019 года. Тогда отмечалось, что на долю страны приходится 96 процентов всего импорта бананов в РФ. При этом Россия является одним из основных покупателей этого фрукта, занимая 20 процентов экспорта Эквадора по соответствующей статье.

На фоне санкций Запада, введенных в 2022 году, с поставками бананов возникли логистические проблемы. В результате в 2023 году этот вид продукции стал одним из лидеров по росту розничных цен в России.

Экспорт бананов в Россию не закрыт полностью

Глава ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар в интервью РИА Новости отметил, что принятые Россией меры затронули только 30 процентов поставок из Эквадора, которые осуществляются пятью компаниями.

Важно отметить, что экспорт бананов в Россию не закрыт, на сегодня только эти пять компаний, мы продолжаем экспортировать в целом в нормальном режиме Ричард Саласар глава Acorbanec

До этого сообщалось, что Эквадор может потерять сотни миллионов долларов из-за запрета на ввоз бананов и гвоздик в Россию. За 11 месяцев 2023 года страна экспортировала в РФ бананов на сумму в 690 миллионов долларов, в среднем за месяц объем поставок составил 63 миллиона долларов (753,5 миллиона в год). При этом общий экспорт эквадорских бананов оценивается в 3,3 миллиарда долларов — в Россию поставляется пятая часть этих фруктов.

Бананы в Россию будет поставлять Индия

Россельхознадзор сообщил, что бананы в Россию будет поставлять Индия. На данный момент абсолютным лидером импорта этой продукции является Эквадор.

В ведомстве уточнили, что первая партия бананов из Индии была отправлена в Россию в январе 2024 года, вторая ожидается до конца февраля.

Вопрос доступа индийских фруктов, в частности, бананов прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года Россельхознадзор

Поставки в дальнейшем будут наращиваться. Отмечается, что речь на переговорах Россельхознадзора с представителями индийского Минсельхоза шла также о манго, ананасах, папайе и гуаве из этой страны.

В настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться в страну с предоставлением фитосанитарного сертификата.

В России не увидели предпосылок для дефицита бананов

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что предпосылок дефицита бананов в России нет, у поставщиков имеется опыт по перестройке логистики и сохранению ассортимента.

По опыту предыдущих санкционных лет мы уже видели, как торговля и поставщики эффективно перестраивали логистику и сохраняли в ассортименте товары, привычные для российского потребителя. Поэтому кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит Игорь Караваев председатель президиума АКОРТ

Он добавил, что торговые сети прорабатывают альтернативные направления поставок в случае полного запрета импорта из Эквадора. Эта ситуация потребует заключения новых контрактов и спровоцирует дополнительные издержки у поставщиков.

Караваев напомнил, что среди мировых лидеров производства бананов находится Индия, она производит почти в пять раз больше этого фрукта, чем Эквадор. В первой десятке стран также находятся Китай, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика и Перу.

