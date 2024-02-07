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03:40, 7 февраля 2024Мир

«Озверели и обнаглели». Небензя заявил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

Небензя: цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации заявил, что время и цель удара по Лисичанску, который был нанесен 3 февраля, были выбраны не случайно. Дипломат также назвал США соучастниками этой атаки.

Не сомневаемся, что цель и время нападения были выбраны неслучайно. Неонацисты преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске

Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат напомнил, что город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается атакам из различных видов вооружений, поэтому мест отдыха там немного.

Небензя уточнил, что удар был нанесен из «взрывоопасного оружия большой мощности», предположительно, использовались снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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4 февраля 2024

Небензя назвал США соучастником удара по Лисичанску

Постпред России при ООН напомнил, что Киев согласовывает цели для ударов из установок HIMARS с США, поэтому Вашингтон является соучастником удара по Лисичанску.

Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения

Василий Небензяпостпред России при ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что, по предварительной информации, удар по Лисичанску был нанесен западной техникой. Поэтому дипломат назвала произошедшее «благодарностью» киевских экстремистов за финансовую поддержку стран ЕС.

Небензя считает, что ВСУ «озверели и обнаглели»

Небензя подчеркнул, что украинские военные «озверели и обнаглели» до такой степени, что практически каждую неделю обстреливают территорию России.

Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России

Василий Небензяпостпред России при ООН

Россия призвала ООН осудить удар по Лисичанску

Россия призывает членов Совбеза ООН, а также руководство международной организации решительно осудить удар по Лисичанску, сказал Небензя.

В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима

Василий Небензя постпред России при ООН

Ранее атаку на город в ЛНР осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что все атаки против мирных граждан неприемлемы и они должны немедленно прекратиться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об этом происшествии.

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Небензя назвал цель спецоперации

Небензя заявил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы «закончить войну, развязанную против населения Донбасса», подчеркнув, что Москва добьется своих целей.

Таким образом он прокомментировал ряд высказываний западных представителей в Совбезе ООН по поводу обстрела Лисичанска о том, что ответственность за произошедшее лежит на России, и членам международной организации не пришлось бы собираться, если бы Москва не начала боевые действия на территории Украины.

Дипломат подчеркнул, что если бы Росси не начала спецоперацию, «трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день». Он добавил, что это происходило на протяжении восьми лет до 2022 года, однако Запад предпочитал этого не замечать.

И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем

Василий Небензя постпред России при ООН

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля. Жертвами обстрела стали 28 человек, в том числе министр чрезвычайных ситуаций Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Потелещенко и двое депутатов муниципального округа города Лисичанска — Артем Тростянский и Иван Жушма. Еще десять человек пострадали.

Представитель Следственного комитета России заявил, что удар был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом. Представитель Кремля подчеркнул, что для исключения подобных атак в будущем и продолжается специальная военная операция.

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      Марина Совина
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