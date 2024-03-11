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20:20, 11 марта 2024Бывший СССР

«Мы упраздняем красные линии». Литва поддержала желание Макрона отправить солдат НАТО на Украину

МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке войск НАТО на Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пришло время обсудить отправку солдат НАТО на Украину и отбросить красные линии, заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, дипломат отметил, что сейчас для таких обсуждений самое время. По его мнению, бесконечные дебаты без принятия решения ослабляют Европу.

Начав говорить (об отправке войск западных стран на Украину — прим. «Ленты.ру»), мы упраздняем красные линии, которые мы для себя установили

Габриэлюс Ландсбергисглава МИД Литвы

Отвечая на уточняющий вопрос, выступает ли министр за расширение присутствия на местах, он сказал: «Да». Помимо прочего, Ландсбергис считает 2024 год решающим для завершения боевых действий на Украине. Он также заявил, что «исход решающего сражения» зависит от западных столиц.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

По данным Politico, большинство стран Европы, в том числе Германия и Чехия, заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Наиболее открытыми для идеи создания коалиции оказались прибалтийские страны — Эстония, Латвия и Литва.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Между тем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал подобные планы. Он отметил, что у Франции нет общих интересов с антироссийски настроенной Прибалтикой, и задался вопросом, желает ли Макрон взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны.

Как, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попытки Франции создать коалицию для отправки войск на Украину являются прямой линией на нагнетание напряженности.

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Путин предупредил о последствиях отправки на Украину военных контингентов НАТО

Как заявил президент России Владимир Путин, теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. По словам главы государства, западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие и оно может поражать цели на их территории.

Путин также назвал бредом заявления западных стран о якобы имеющихся у России планах напасть на Европу. Он указал, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира и «продолжает лгать». Кроме того, по словам президента, все то, чем сейчас Запад пугает весь мир, «реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации».

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      Алина Гончарова
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