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16:33, 13 марта 2024Спорт

Кто виноват в допинг-скандале с Валиевой? Тарасова обвинила тренеров, а Тутберидзе потребовала извинений за клевету

Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о вине тренеров в деле Валиевой

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Тренер Этери Тутберидзе обратилась к Татьяне Тарасовой из-за допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тутберидзе призвала Тарасову принести извинения за слова о причастности тренеров к делу Валиевой. «Это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны», — отметила специалист.

Тарасова ответила на обращение Тутберидзе. «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — сказала она.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тарасова заявила о вине тренеров в допинге у Валиевой

По мнению заслуженного тренера СССР, ответственность за случившееся лежит на тренерах фигуристки. Она подчеркнула, что не стоит возлагать вину на врачей команды.

Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер! По-другому не может быть!

Татьяна Тарасова

WADA заявило о невиновности Тутберидзе

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что доказательств причастности Тутберидзе к ситуации нет. Он предположил, что в деле могли быть замешаны медицинские работники.

Президент WADA Витольд Банька отметил, что употребление допинга не было инициативой Валиевой

Банька назвал неприятным тот факт, что по-настоящему ответственные за допинг-дело люди избегают наказания, а единственным, кто подвергается санкциям, оказывается спортсмен.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В ФФККР также заявили о непричастности Тутберидзе к допингу Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал РИА Новости, что Тутберидзе не имеет отношения к попаданию запрещенного препарата в организм фигуристки.

Никакой тренер ничего Валиевой не давал. Всех проверяли соответствующие органы

Александр Коган

Валиева рассказала о непреднамеренном попадании допинга в организм

Сама фигуристка подчеркнула, что не принимала допинг сознательно. Она добавила, что проходила курсы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и старалась максимально следовать правилам.

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Позднее стало известно, что Министерство спорта России исключило 17-летнюю фигуристку из состава национальной сборной. При этом Международный союз конькобежцев продолжит проверять Валиеву на допинг.

4
года дисквалификации получила Валиева

Такое решение 29 января вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.

Результаты Валиевой за этот период были аннулированы. Она лишилась золотых медалей Олимпийских игр-2022 в командном турнире и чемпионата Европы. Сборная России также потеряла первое место в командном турнире — после пересмотра результатов спортсмены стали бронзовыми призерами. Золото перешло команде США, серебро — Японии.

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      Дарья Коршунова
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