Байден снова высказался о Путине. В этот раз он не смог придумать оригинального оскорбления

Байден снова оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его мясником

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина. Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, он снова назвал российского лидера «мясником».

Высказывая свою идею о повышении налогов для американских миллиардеров, глава Белого дома заявил, что эти средства могут пойти на помощь Киеву.

Мы сможем сделать столько всего! В том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина

Джо Байден президент США

Весной 2022 года Байден посчитал президента России «смертоносным диктатором» и «бандитом». Также американский лидер оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.

После этого американский лидер несколько раз повторял свое утверждение. Последний раз Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

Последний раз Байден в феврале употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

Путин тонко ответил Байдену

Путин, реагируя на высказывания Байдена, предположил, что поводом для таких резких речей стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно, Байдене.

Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог» Владимир Путин президент России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления из Вашингтона являются огромным позором для самих Соединенных Штатов. «Хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина», — высказался он. Песков добавил, что Байден в угоду внутриполитическим интересам своей страны разыгрывает образ «голливудского ковбоя».

Байдена сочли нарушителем дипломатического этикета

Кроме Путина, Байден нелестно высказывался о главе КНР Си Цзиньпине. В июне 2023 года он назвал китайского лидера диктатором. Он заявил, что Си «опозорился», потому что якобы не знал, что на китайском аэростате, сбитом над американской территорией в феврале, находилось шпионское оборудование «на два товарных вагона».

В ноябре того же года Байден и Си встретились лично и обменялись рукопожатием. Однако уже через несколько часов хозяин Белого дома повторил свой тезис о возглавляющем Китай диктаторе.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что слова Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета, серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

Впрочем, американского лидера уличали в оскорблении своих сограждан. В частности, Байден в прямом эфире назвал журналиста Fox News Питера Дуси тупым сукиным сыном. После вступительного слова главы государства и сотрудников его администрации прессу попросили покинуть зал, однако репортеры начали выкрикивать свои вопросы. На это Байден заметил, что не любит отвечать на них. Позднее президент лично позвонил репортеру, назвал его приятелем и сказал, что в его высказывании не стоит искать «ничего личного».