У жены кадровика Минобороны Кузнецова начались проблемы с сердцем при обысках

Во время обысков в доме начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, которого заподозрили в получении взятки, стало плохо членом его семьи. Подробности следственных действий стали известны каналу Mash.

Накануне в дом генерал-лейтенанта в Истринском районе Московской области пришли силовики с обысками. Во время визита правоохранителей в коттедже находились супруга и дочь Кузнецова. Обеим женщинам стало плохо из-за стресса, у жены генерала возникли проблемы с сердцем.

Особняк из рыжего кирпича площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположен в подмосковной деревне Обушково. Здание состоит из двух этажей, к нему прилагается пристройка для автомобилей. Площадь участка составляет 15 соток.

более 200 миллионов рублей составляет стоимость двухэтажного особняка Кузнецова в Обушково

В ходе осмотра в доме арестованного главного кадровика Минобороны нашли 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты и предметы роскоши, включая коллекционные часы.

Тем временем из квартиры Кузнецова в центре Москвы уже вывезли два ящика с документами. Обыски в жилом помещении генерала в Ружейном переулке в Хамовниках площадью 156,2 квадратного метра продолжаются, у здания находятся сотрудники правоохранительных органов. Они ищут и забирают бумаги и другие улики по делу о получении взятки. Известно, что у генерала есть и другая квартира в столице — недвижимость расположена на улице Генерала Глаголева и занимает 57,1 «квадрата».

Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере

13 мая в правоохранительных органах подтвердили сведения о том, что начальник Главного управления кадров Минобороны задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. На следующий день стало известно, что суд по просьбе следствия арестовал Кузнецова.

Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере в период с 2021 по 2023 год. Согласно данным следствия, Кузнецов получил крупную сумму от коммерческих структур в обмен на действия в их пользу. Ему выдвинуты обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Кузнецов в течение 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России и отвечал за охрану гостайны. В 2023 году он занял пост начальника Главного управления кадров Минобороны. При этом не исключено, что в деле Кузнецова могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Сейчас следователи проверяют арестованного генерала на причастность к другим эпизодам коррупции.