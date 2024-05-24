Раскрыты предварительные итоги расследования катастрофы с Раиси. Что известно о крушении вертолета президента Ирана?

Генштаб ВС Ирана: вертолет Раиси загорелся после столкновения с горой

Генеральный штаб ВС Ирана обнародовал предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом президента страны Эбрахима Раиси.

Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось Генеральный штаб ВС Ирана

По данным Генштаба, несмотря на то, что результаты расследования предварительные, эти данные «можно с уверенностью констатировать». Отмечается, что потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью.

Также в Генштабе сообщили, что пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. Иранский Генштаб также сделал вывод, что дежурная смена аэродромной вышки управления воздушным движением «в разговоре с экипажем вертолета не выявила никаких подозрительных моментов», пишет ТАСС.

20 мая сообщалось, что в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

США заявили о непричастности к крушению вертолета Раиси

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не причастен к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана. Глава ведомства также отказался высказывать предположения о причине крушения вертолета, объяснив это тем, что не может строить догадки вокруг произошедшего.

Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы. Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента Ллойд Остин Министр обороны США

Остин призвал дождаться итогов иранского расследования о причинах крушения воздушного судна. Он добавил, что в случившемся не видит «широких последствий для региональной безопасности».

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, в свою очередь, отметил, что разведывательные органы США классифицировали крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси как несчастный случай.

Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется Чак Шумер Лидер демократического большинства в Сенате

В Иране прошла церемония прощания с Раиси

Три миллиона человек приняли участие в церемонии прощания с главой Ирана. Раиси похоронили в Мавзолее имама Резы. На церемонии присутствовала семья погибшего, высокопоставленные и официальные лица страны.

Возле мавзолея в Тегеране иранцы скандировали «смерть Америке» в тот момент, когда гроб с главой государства выносили для проведения траурной процессии. Также собравшиеся бросали служащим катафалка шарфы и другие предметы.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию России на церемонии прощания с президентом Ирана, передал послание российского лидера Владимира Путина.

Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета Вячеслав Володин Спикер Государственной Думы

Выборы нового главы Ирана намечены на 28 июня.