Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Япония
84:92
Завершен
Франция
Олимпийские игры (м)|Группа B. 1-й тур
Локомотив М
1:0
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Рубин
4:0
Завершен
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Зенит
3:0
Завершен
Факел
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
ТНС
1:2
Завершен
Ференцварош
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
00:24, 31 июля 2024Спорт

Олимпийцев обокрали, Медведев идет за золотом, японцы — лидеры медального зачета. Как прошел четвертый день Игр-2024

Даниил Медведев

Даниил Медведев . Фото: Claudia Greco / Reuters

В Париже завершился четвертый день Олимпийских игр, медальный зачет продолжила возглавлять сборная Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 12 комплектов наград. Японские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в дзюдо в весовой категории до 81 килограммов победил Таканори Нагасэ. Второе место занимает сборная Китая, в активе которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. На третьем месте расположились австралийцы с шестью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью.

Россияне в четвертый соревновательный день были представлены только в теннисе. Даниил Медведев играл в одиночном разряде, Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в парном.

Российские теннисисты одержали победы

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Edgar Su / Reuters

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Олимпиады. В стартовом матче россиянки обыграли дуэт из АвстралииАйлу Томлянович и Оливию Гадеки. Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 10:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.

После матча Андреева рассказала, что они со Шнайдер ни разу не тренировались вместе и вышли на корт в паре впервые. При этом, как отметила Мирра, они старались поддерживать друг друга и выбрали удачную тактику.

В следующем круге спортсменкам предстоит играть с соперницами из Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Дата матча на данный момент не определена.

Медведев также вышел в следующий раунд Олимпиады. Во втором круге одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером. Встреча продолжалась один час и шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. В 1/8 финала россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме:
Провал российских теннисистов, угроза отмены триатлона и жалобы на Олимпийскую деревню. Итоги третьего дня Игр-2024
Провал российских теннисистов, угроза отмены триатлона и жалобы на Олимпийскую деревню. Итоги третьего дня Игр-2024
29 июля 2024
МОК извинился за церемонию открытия, рекорд Фелпса пал, педофила освистали. Как прошел второй день Олимпиады-2024
МОК извинился за церемонию открытия, рекорд Фелпса пал, педофила освистали. Как прошел второй день Олимпиады-2024
29 июля 2024

На Таити сделали лучшее фото Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет восхитился снимком летящего серфингиста на Играх-2024. МОК поразил кадр, на котором бразильский спортсмен Габриэль Медина запечатлен в полете над волнами. На снимке спортсмен поднял руку вверх в торжествующем жесте, а привязанная к ноге доска летит параллельно с ним. Трехкратного чемпиона мира сравнили с Суперменом.

Медина за свое выступление получил от судей 9,90 балла из 10 возможных — это самая высокая оценка в олимпийской истории серфинга. В 1/8 финала он победил японца Каноа Игараси и вышел в четвертьфинал турнира. По словам бразильца, такие высокие и мощные волны именно на Олимпиаде — словно исполнение мечты, поскольку это большая редкость.

Соревнования по серфингу в рамках нынешней Олимпиады проводятся в 16 тысячах километров от Парижа — на побережье Французской Полинезии. Решение организаторов можно понять: подходящих для турнира волн в окрестностях французской столицы попросту нет.

В Олимпийской деревне совершили пять краж

Спортсмены и тренеры заявили в полицию о пропаже личных вещей. Японский регбист не нашел в своих апартаментах драгоценностей и недосчитался трех тысяч евро, а тренер сборной Австралии по хоккею потерял банковскую карту. С нее было списано 1500 австралийских долларов.

Расследование осложняется отсутствием видеонаблюдения в жилых помещениях и нежеланием ряда спортсменов давать показания. Всего в Олимпийской деревне проживают около десяти тысяч атлетов и пять тысяч тренеров.

Нада Хафез

Нада Хафез

Фото: Al Bello / Getty images

На Олимпиаде выступила беременная фехтовальщица

Представительница Египта Нада Хафез призналась, что приняла участие в турнире в Париже на седьмом месяце беременности. Фехтовальщица рассказала, что беременность проходит тяжело, однако после выступления ее наполняет гордость. Спортсменка поблагодарила мужа и семью за поддержку.

То, что вам казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет ребенок

Нада Хафезегипетская саблистка

26-летняя Хафез выступала в фехтовании на саблях. На Олимпиаде она дошла до стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

Побит возрастной рекорд Олимпиады

Представительница Люксембурга Ни Сялянь выиграла матч в настольном теннисе и установила возрастной рекорд. Спортсменка, которой в июне исполнился 61 год, одержала победу над 31-летней представительницей Турции Сибель Алтынкаей во втором раунде турнира по настольному теннису на Олимпиаде со счетом 4-2. Ни один игрок в настольный теннис не побеждал в матче на Играх в более старшем возрасте. Соревнования в Париже стали для уроженки Шанхая шестыми в карьере.

Пролетел всего миг — а я уже играю в теннис больше 50 лет. Мне очень повезло, что у меня есть такая возможность

Ни Сяляньтеннисистка из Люксембурга

На Играх-2024 также выступил 60-летний венесуэльский стрелок Леонель Мартинес. Он представлял страну в трапе, занял 28-е место в квалификации и не смог отобраться в финал. Спортсмен поучаствовал в Играх впервые за 40 лет. До этого стрелок уже был на Олимпиаде — в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Соревнования на Сене вновь перенесли

Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде, которые были запланированы на 30 июля, теперь должны пройти 31 июля в 10:45 (по Парижу). Женщины по расписанию должны будут стартовать в тот же день в 8:00. Причиной переноса стало неудовлетворительное качество воды в реке.

При этом спортивный директор Парижа-2024 Аурели Мерле в интервью ESPN выразила сомнения в возможности проведения плавательной части соревнований. Она допустила, что турнир пройдет без этого этапа и превратится в дуатлон, состоящий из бега и заезда на велосипеде.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела». Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

      Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

      Знаменитости вернули в моду волосы на лобке

      Стало известно о подготовке крупного обмена заключенными между Россией и Западом

      В Британии предупредили о кризисе с истребителями F-35

      В России выросла доля людей с избыточным весом

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать российский регион

      В США назвали причину затягивания Западом конфликта на Украине

      Старший советник Байдена покинет Белый дом

      Мобильные операторы начали предупреждать россиян о сбоях в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше