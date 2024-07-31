Олимпийцев обокрали, Медведев идет за золотом, японцы — лидеры медального зачета. Как прошел четвертый день Игр-2024

В Париже завершился четвертый день Олимпийских игр, медальный зачет продолжила возглавлять сборная Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 12 комплектов наград. Японские спортсмены завоевали одну золотую медаль: в дзюдо в весовой категории до 81 килограммов победил Таканори Нагасэ. Второе место занимает сборная Китая, в активе которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. На третьем месте расположились австралийцы с шестью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалью.

Россияне в четвертый соревновательный день были представлены только в теннисе. Даниил Медведев играл в одиночном разряде, Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в парном.

Российские теннисисты одержали победы

Мирра Андреева Фото: Edgar Su / Reuters

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Олимпиады. В стартовом матче россиянки обыграли дуэт из Австралии — Айлу Томлянович и Оливию Гадеки. Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 10:1. Спортсменки провели на корте 1 час и 19 минут.

После матча Андреева рассказала, что они со Шнайдер ни разу не тренировались вместе и вышли на корт в паре впервые. При этом, как отметила Мирра, они старались поддерживать друг друга и выбрали удачную тактику.

В следующем круге спортсменкам предстоит играть с соперницами из Канады Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Дата матча на данный момент не определена.

Медведев также вышел в следующий раунд Олимпиады. Во втором круге одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером. Встреча продолжалась один час и шесть минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2. В 1/8 финала россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

На Таити сделали лучшее фото Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет восхитился снимком летящего серфингиста на Играх-2024. МОК поразил кадр, на котором бразильский спортсмен Габриэль Медина запечатлен в полете над волнами. На снимке спортсмен поднял руку вверх в торжествующем жесте, а привязанная к ноге доска летит параллельно с ним. Трехкратного чемпиона мира сравнили с Суперменом.

Медина за свое выступление получил от судей 9,90 балла из 10 возможных — это самая высокая оценка в олимпийской истории серфинга. В 1/8 финала он победил японца Каноа Игараси и вышел в четвертьфинал турнира. По словам бразильца, такие высокие и мощные волны именно на Олимпиаде — словно исполнение мечты, поскольку это большая редкость.

Соревнования по серфингу в рамках нынешней Олимпиады проводятся в 16 тысячах километров от Парижа — на побережье Французской Полинезии. Решение организаторов можно понять: подходящих для турнира волн в окрестностях французской столицы попросту нет.

В Олимпийской деревне совершили пять краж

Спортсмены и тренеры заявили в полицию о пропаже личных вещей. Японский регбист не нашел в своих апартаментах драгоценностей и недосчитался трех тысяч евро, а тренер сборной Австралии по хоккею потерял банковскую карту. С нее было списано 1500 австралийских долларов.

Расследование осложняется отсутствием видеонаблюдения в жилых помещениях и нежеланием ряда спортсменов давать показания. Всего в Олимпийской деревне проживают около десяти тысяч атлетов и пять тысяч тренеров.

Нада Хафез Фото: Al Bello / Getty images

На Олимпиаде выступила беременная фехтовальщица

Представительница Египта Нада Хафез призналась, что приняла участие в турнире в Париже на седьмом месяце беременности. Фехтовальщица рассказала, что беременность проходит тяжело, однако после выступления ее наполняет гордость. Спортсменка поблагодарила мужа и семью за поддержку.

То, что вам казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя. Это была я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет ребенок Нада Хафез египетская саблистка

26-летняя Хафез выступала в фехтовании на саблях. На Олимпиаде она дошла до стадии 1/8 финала, где уступила кореянке Чон Хаюнг со счетом 7:15.

Побит возрастной рекорд Олимпиады

Представительница Люксембурга Ни Сялянь выиграла матч в настольном теннисе и установила возрастной рекорд. Спортсменка, которой в июне исполнился 61 год, одержала победу над 31-летней представительницей Турции Сибель Алтынкаей во втором раунде турнира по настольному теннису на Олимпиаде со счетом 4-2. Ни один игрок в настольный теннис не побеждал в матче на Играх в более старшем возрасте. Соревнования в Париже стали для уроженки Шанхая шестыми в карьере.

Пролетел всего миг — а я уже играю в теннис больше 50 лет. Мне очень повезло, что у меня есть такая возможность Ни Сялянь теннисистка из Люксембурга

На Играх-2024 также выступил 60-летний венесуэльский стрелок Леонель Мартинес. Он представлял страну в трапе, занял 28-е место в квалификации и не смог отобраться в финал. Спортсмен поучаствовал в Играх впервые за 40 лет. До этого стрелок уже был на Олимпиаде — в Лос-Анджелесе в 1984 году.

Соревнования на Сене вновь перенесли

Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде, которые были запланированы на 30 июля, теперь должны пройти 31 июля в 10:45 (по Парижу). Женщины по расписанию должны будут стартовать в тот же день в 8:00. Причиной переноса стало неудовлетворительное качество воды в реке.

При этом спортивный директор Парижа-2024 Аурели Мерле в интервью ESPN выразила сомнения в возможности проведения плавательной части соревнований. Она допустила, что турнир пройдет без этого этапа и превратится в дуатлон, состоящий из бега и заезда на велосипеде.