Провал российских теннисистов, триатлон под угрозой и жалобы на Олимпийскую деревню. Как прошел третий день Игр-2024

В Париже завершился третий день Олимпийских игр, по итогам которого медальный зачет возглавила сборная Японии. Рейтинг команд доступен на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Японские спортсмены к концу дня завоевали шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовых медали. На второе место поднялась хозяйка турнира — сборная Франции. В ее активе пять золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали.

Замыкает тройку сильнейших сборная Китая, на счету которой 12 медалей разного достоинства (5-5-2). Лидер первых двух дней Олимпиады, команда Австралии, опустилась на четвертую строчку (5-4-0).

Большинство российских теннисистов вылетели с олимпийского турнира

Последней россиянкой в женском одиночном турнире оставалась 20-летняя Диана Шнайдер. Она вылетела во втором круге, проиграв сопернице из Китая Сиюй Ван со счетом 3:6, 1:6. До этого в первом круге завершили борьбу Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В мужском одиночном турнире дальше всех на данный момент прошел Роман Сафиуллин. В матче второго круга он оказался сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, переиграв его со счетом 6:0, 7:6 (7:1). Его следующим соперником станет испанец Карлос Алькарас.

Первая ракетка России Даниил Медведев 30 июля поборется за выход в третий круг с австрийцем Себастьяном Офнером

В парном разряде Александрова и Елена Веснина покинули турнир в первом круге. Они проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

На старте микста вылетели Медведев и Андреева. Они уступили итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счетом 3:6, 2:6.

Спортсмены продолжили жаловаться на условия в Олимпийской деревне

В этот раз с критикой выступила трехкратная олимпийская чемпионка, австралийская пловчиха Ариарне Титмус. По ее словам, жизнь в Олимпийской деревне осложняет выступления.

Она, определенно, не создана для высоких результатов, так что дело в том, кто сможет себя ограничивать Ариарне Титмус

Американская теннисистка Кори Гауфф также раскритиковала предоставленное атлетам место проживания. Она опубликовала видео под композицию Петра Чайковского из балета «Лебединое озеро» и подписала его: «На десять девушек две ванные комнаты».

Фото: David Goldman / Reuters

Ранее пловцы из Южной Кореи выехали из Олимпийской деревни. Они пожаловались на жару в автобусах и предпочли жить в отеле недалеко от бассейна.

До этого атлеты выступили с критикой ресторанов Олимпийской деревни из-за недостаточного количества еды. Их не устроила медленная скорость пополнения запасов ряда продуктов, включая такие популярные позиции, как яйца и мясо на гриле.

Соревнования по триатлону на Сене оказались под угрозой

29 июля был отменен второй тренировочный заплыв триатлонистов. Причиной стало плохое качество воды в Сене. Ранее из-за этого отменили первую плавательную тренировку.

Фото: Lui Siu Wai / Reuters

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. Если качество воды не придет в норму, то розыгрыш медалей может быть перенесен на другие дни. Также в качестве варианта рассматривается отмена плавательной части — в таком случае триатлон станет дуатлоном (бег и велогонка).

Вместе с тем, российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал перестать обсуждать грязную воду в Сене. «Ребята, а нам не надоело? Может, мы начнем наши не совсем чистые (мягко говоря) реки обсуждать?» — обратился он к соотечественникам.

В мире продолжили обсуждать (и осуждать) церемонию открытия Олимпиады

Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал мероприятие сатанинским шабашем. Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что церемония достойна абсолютного презрения.

Фото: Marko Djurica / Reuters

По словам мэра Парижа Анн Идальго, церемония открытия Олимпийских игр сказала все о французах. Директор церемонии Тьерри Ребуль также сделал заявление после критики мероприятия.

Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чем-то ошиблись. Ошибиться было невозможно Тьерри Ребуль

Олимпийская чемпионка проплыла хуже отказавшейся от Игр россиянки

Чемпионкой Игр-2024 в плавании на 100 метров брассом стала представительница ЮАР Татьяна Смит. 29 июля она проплыла дистанцию за 1 минуту 05,28 секунды.

26 июля на этой же дистанции в рамках финала Кубка России выступила отказавшаяся ехать в Париж в нейтральном статусе Евгения Чикунова. Она показала результат 1 минута 05,26 секунды, что на 0,02 секунды быстрее новой олимпийской чемпионки. За это 19-летняя спортсменка получит от Всероссийской федерации плавания два миллиона рублей.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего на турнир было допущено 15 российских спортсменов. Они выступают как индивидуальные нейтральные атлеты.