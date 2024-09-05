РИА: москвичка узнала в соседе брата обвиняемого в теракте в «Крокусе»

Жительница Москвы рассказала, что узнала в одном из бывших соседей брата Хусейна Хамидова, который является одним из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Она уточнила, что часто видела жителей этой квартиры, где жил предполагаемый брат Хамидова. Они «постоянно мелькали» и вели себя приветливо и тихо, но поводов познакомиться лично не было, добавила москвичка.

Женщина живет в доме на Рязанском проспекте. По ее словам, квартиру, где жил предполагаемый брат Хамидова, постоянно сдавали, но хозяев квартиры она видела лишь единожды. Ее квартиросъемщиков она в последний раз видела в начале июня. «Я думаю, что хозяйка квартиры просто не захотела больше сдавать, потому что здесь протечка была», — пояснила женщина.

Других подробностей о мужчине и каких-либо доказательств его родства с Хамидовым она не привела.

Хамидов переехал в Россию 12 лет назад и имеет гражданство РФ

В конце августа стало известно, что Хамидов и еще четверо новых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» были задержаны силовиками на территории Дагестана весной. На них правоохранительные органы вышли в результате спецоперации, проводимой в Каспийске и других городах республики 31 марта. Суд в Дагестане избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем их этапировали в Москву.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Предполагается, что они снабжали нападавших оружием.

Дядя Хусейна Хамидова рассказал, что тот уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство. Ранее он несколько лет проживал вместе с родителями и пятью братьями и сестрами в небольшом городе Артемовский в Свердловской области. Его бывший сосед в Артемовском рассказал, что они прожили там около трех лет. Мать занималась воспитанием детей и получала на них выплаты, а отец работал вахтами. Пенсионер добавил, что семья мало общалась с местными жителями.

Также стало известно, что отец Хамидова Расул за год до теракта переехал из Екатеринбурга в Москву. Владелица квартиры, которую снимал мужчина в уральском городе, отметила, что однокомнатную квартиру в микрорайоне Сортировка он снимал вместе с женой за 12 тысяч рублей в месяц. Весной 2023 года он съехал, заявив, что переезжает в Москву. «Платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — уточнила она.

Сестра Хамидова Манижа уже три года живет и работает в России.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Басманный суд Москвы 29 августа продлил срок ареста пятерым фигурантам дела о теракте. Меру пресечения Хамидову и остальным в виде содержания под стражей продлили до 1 декабря. Всего по делу о теракте арестовали 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.