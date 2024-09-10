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05:08, 10 сентября 2024Мир

Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права людей
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Эр-Рияд, где принял участие в заседании Стратегического диалога РФ — Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили с российским коллегой урегулирование конфликта на Украине. Стороны также говорили о возможной поддержке инициатив по обеспечению глобального мира и безопасности.

Лавров назвал основной вопрос в конфликте на Украине. По его словам, в этой ситуации речь идет о правах людей, а не об обмене территориями.

Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах — это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно

Сергей Лавров глава МИД России

Лавров добавил, что в политическом пространстве не идет речь о правах человека в контексте инициатив по урегулированию на Украине.

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3 сентября 2024

Глава МИД России оценил ключевую проблему мирных инициатив по Украине

Лавров прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что все мирные инициативы не учитывают права русскоязычного населения.

Ни одна из этих инициатив, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений (...) не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке

Сергей Лавровглава МИД России

Министр также отметил, что Россия приветствует позицию Китая по первопричинам конфликта на Украине, которые касаются аспектов глобальной безопасности.

Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

Россия сядет за стол переговоров по Украине только тогда, когда ей будет понятно, о чем там будет идти разговор, подчеркнул Лавров.

Речь идет не о том, где собираться и в каком кругу или составе. Для России главное — что будет обсуждаться на этой встрече (...) Когда мы увидим серьезную готовность Запада защищать не только украинские права, я убежден, мы легко сможем договориться о месте проведения встречи

Сергей Лавровглава МИД России

Он отметил, что что те, кто так или иначе проявляет интерес к содействию в разрешении украинского кризиса, должны «осмыслить позицию» Москвы и сделать ее «непосредственной частью своей работы по выработке решений по урегулированию конфликта».

Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил, что Россия находится в контакте с Индией по поводу разных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, Москва не считает предлагаемую украинской стороной формулу возможной основой для каких-либо мирных переговоров, что ни раз подчеркивал как Сергей Лавров, так и президент России Владимир Путин.

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Лавров высказался об ультиматуме Зеленского

Министр иностранных дел заявил, что Россия никогда не воспринимала ультиматум президента Украины Владимира Зеленского всерьез.

Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды. И то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному

Сергей Лавровглава МИД России

По словам главы российского дипведомства, страны Запада планируют сделать все, чтобы Россия приближалась к ситуации, в которой можно будет объявить о нанесении ей стратегического поражения на поле боя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва добьется целей специальной военной операции (СВО), несмотря на заявления украинских властей. «Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. (...) Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил пресс-секретарь российского президента.

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      Марина Совина
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