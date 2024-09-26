«Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД РФ не вмешиваться в дела страны

В Узбекистане ответили МИД России после реакции дипведомства на избиение в школе Ташкента ученика из-за русского языка.

Вице-спикер парламента среднеазиатской страны Алишер Кадиров указал, что право ребенка было нарушено в школе Узбекистана, его родители являются гражданами Узбекистана, и, соответственно, «меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана».

Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах Алишер Кадиров вице-спикер парламента Узбекистана

Он также назвал реакцию российского МИД попыткой «поднять шум на пустом месте».

Российский МИД запросил у Узбекистана разъяснение по теме конфликта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия запросила у Узбекистана разъяснение после конфликта между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента.

«В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — прокомментировала случившееся Захарова.

Дипломат добавила, что Узбекистану была направлена просьба дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что находится на связи с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой. «Коллега направила запрос в МВД страны и Министерство дошкольного и школьного образования. Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку», — написала она.

Учитель избила ученика из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском

25 сентября стало известно, что в Ташкенте учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Рахмонова взяла ситуацию на личный контроль. Она объяснила, что учитель находилась на испытательном сроке и официально не трудоустроилась в школу. По ее словам, ученик шестого класса не получил серьезных травм и его здоровью ничего не угрожает. Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала ей о деталях произошедшего, однако они не оглашаются.

Вскоре учительницу арестовали на семь суток, однако отмечается, что ее задержали за драку с заместителем директора школы №188, которая произошла до избиения ребенка.

На фоне инцидента депутат Госдумы Михаил Матвеев посоветовал «русским людям уезжать из Средней Азии и Закавказья». Он выразил непонимание бездействием русских, которые до сих пор не уехали из бывших советских республик в Россию. «Чего ждете?» — поинтересовался он.