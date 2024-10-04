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08:41, 4 октября 2024Россия

«Прошу вернуть мужа из плена ВСУ». Россиянка обратилась в ООН, чтобы спасти супруга

Жена участника СВО Полий попросила ООН спасти мужа от пыток ВСУ
Юлия Полий

Юлия Полий. Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы мировая общественность призвала к ответу Украину за нарушение правил ведения войны. Ролик опубликовало РИА Новости.

Женщина попросила ООН вернуть мужа из плена ВСУ

Муж Полий — участник специальной военной операции (СВО) России на Украине. Военный попал в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому женщина обратилась в ООН, чтобы спасти своего супруга.

Со мной связались в Telegram, сообщили, что мой муж находится в плену и для его освобождения я должна поджечь пятигорский военкомат или военную машину. Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой

Юлия Полийжительница Ессентуков

Юлия также призвала прекратить пытки, которым подвергается ее муж. Ранее она рассказала, что ночью с неизвестного номера ей позвонил муж и сообщил о пленении. Мужчина признался, что его жестоко избивают.

Спустя время Полий получила звонок с того же номера: солдаты ВСУ предложили ей поджечь военкомат в обмен на жизнь супруга. Она обратилась в правоохранительные органы.

В СПЧ подтверждали шантаж родных пленных российских солдат

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод заявил, что Украина использует шантаж в отношении матерей тех российских военнослужащих, которых взяли в плен. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказывал о жестоком обращении с российскими пленными на Украине.

1 октября сотрудница Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Валентина Иванченко сообщила, что ее шантажируют украинские спецслужбы, поскольку ее 21-летний сын Геннадий попал в плен. Молодой человек отправился на СВО добровольцем в 2023 году и перестал выходить на связь в начале августа 2024-го.

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По словам женщины, ей неоднократно звонили по видеосвязи и транслировали в режиме реального времени издевательства над сыном. Таким образом ее пытались склонить к работе на спецслужбы Украины.

Брод добавил, что размещение видео пыток Иванченко по времени совпало с отражением в докладе Управления ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) информации о зверствах ВСУ в отношении российских военнопленных. «Так что обвинить Валентину Иванченко в подаче недостоверной информации невозможно», — заключил он.

Украину уже обвиняли в нарушении международного права

В 2022 году правозащитная организация Amnesty International указала на нарушения международного права Украиной. Авторы доклада отметили нарушение вооружения в школах и больницах городов.

Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права

Аньес Каламаргенеральный секретарь Amnesty International

В частности, Киев причиняет «вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Соответственно, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право. В отчете организации отмечается, что в 22 из 29 школ, которые осмотрели их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ. По его мнению, организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву». Он добавил, что не существует условия, при котором «российский удар по Украине считается оправданным».

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      Марина Совина
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