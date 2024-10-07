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06:56, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров раскрыл реакцию на беременность своей девушки. Он узнал о ребенке на допросе

Дуров заявил, что узнал о беременности Вавиловой на допросе в Париже
Юлия Вавилова и Павел Дуров

Юлия Вавилова и Павел Дуров. Фото: Telegram-канал Vavia’s

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой во время допроса в полицейском участке в Париже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель раскрыл свою реакцию на беременность спутницы

Дуров рассказал, что 27 августа у него состоялся «обычный многочасовой допрос» в полицейском участке. В перерыве между вопросами он спросил, придет ли «его Джулия» тоже на допрос. По словам юриста, ее ждали, однако девушка не смогла прийти.

Я стал расспрашивать его о причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он

Павел Дуровоснователь Telegram

Бизнесмен признался, что услышанное «застало его врасплох», и он сказал адвокату: «Спасибо за хорошие новости». По словам Дурова, присутствовавшие на допросе переводчик, полицейский и служащий — «смущенно улыбались». Позже стало известно, что правоохранители «не знали, как сообщить» Дурову о беременности Вавиловой.

Вавилова потеряла ребенка после задержания во Франции

Накануне Юлия Вавилова, которая была задержана вместе с Дуровым во Франции, рассказала о потере ребенка. По ее словам, 4 октября врач объявил, что сердце малыша больше не бьется, а 5 октября ей провели операцию.

Трудно описать ту боль! Мы успели так привыкнуть к этой мысли, была 10-я неделя. Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со стольким сразу

Юлия Вавиловаблогер, криптокоуч

Дуров также прокомментировал эту ситуацию и намекнул, что причиной потери ребенка стал стресс из-за задержания. По его словам, Вавилова держалась сильной.

Однако глава Telegram подчеркнул, что, в отличие от него, Юлия не создана для войны. Отсутствие комментариев девушки спровоцировало больше спекуляций, а кибербуллинг в отношении нее достиг максимума.

Дурова задержали в Париже в августе

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Предприниматель хотел остаться во французской столице на ужин, он прибыл во Францию из Азербайджана (Баку). Вместе с Дуровым на борту частного джета находилась 24-летняя Вавилова.

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Глава мессенджера пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Его подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

Дурова взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Суд запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев.

Ранее россиянка объявила себя матерью троих детей Дурова

В июле подруга Дурова, петербурженка Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочь. По ее словам, обнародовать эту информацию ее попросили сами дети. «Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — сообщила она.

По словам Болгар, ее брак с Дуровым не был зарегистрирован официально, и назвала его гражданским. При этом все дети признаны отцом и носят его фамилию. При этом представитель Дурова опроверг данные о том, что он состоял в отношениях с Болгар, называющей себя матерью его детей.

3
детей

появилось у Дурова и Болгар

Позже Болгар сообщила, что Дурова лишили родительских прав. По ее словам, это решение принял трибунал по защите детей и взрослых в Женеве.

Кроме того, россиянка заявляла, что подала суд на Дурова в Швейцарии. По ее словам, предприниматель несколько раз применял физическое насилие к их сыну в период с 2021 по 2022 год.

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      Марина Совина
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