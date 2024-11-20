В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

Песков заявил, что удары ATACMS под Брянском не изменили график Путина

Удар американскими дальнобойными ракетами по Брянской области не повлиял на график российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, количество времени, которое президент уделяет связанным со спецоперацией вопросам, не изменилось.

[Путин] получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее. Поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента. Что касается других мероприятий, они все идут по плану Дмитрий Песков представитель Кремля

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

ВСУ выпустили по России шесть ракет ATACMS

В ночь на 19 ноября по территории России Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет ATACMS. Атака была совершена около 3:25 по московскому времени.

В результате пять ATACMS удалось сбить, еще один снаряд был поврежден. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта под Брянском, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений не было, сообщили в российском Минобороны.

Атака при помощи американского дальнобойного оружия была совершена Украиной после того, как президент США Джо Байден 17 ноября санкционировал его применение по объектам на территории России. Как писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, такое решение Байден принял из-за того, что в Курской области якобы задействованы войска КНДР.

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

В США «попрощались» с Зеленским после решения выпустить ATACMS по РФ

Американский журналист Джексон Хинкл «попрощался» с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его решения ударить по РФ данным оружием.

«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский», — написал он на русском языке. «Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России "неспровоцированным"», — обратился журналист к Зеленскому.

Об усложнении ситуации для Киева после решения об ударе ATACMS заявили в Турции. «Для Украины плохие дни остались позади, все будет еще хуже!» — указано в статье газеты Yeni Şafak. По мнению автора материала, не исключено, что Байден своим решением захотел не дать избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать украинский конфликт, как он заявлял в своем предвыборном обещании.

Зеленский отказался комментировать атаку ATACMS по Брянской области

Сам же украинский лидер решил не отвечать на вопрос об ударе ATACMS по России. «Извините, без лишних деталей», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос. Аналогичную реакцию дали Пентагон и Белый дом.