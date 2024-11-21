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11:01, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

Хинкл: своими действиями Зеленский умоляет сровнять Украину с землей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Американский журналист Джексон Хинкл заявил о желании президента Украины Владимира Зеленского «сровнять свою страну с землей».

Кроме того, как заявил Хинкл, Украина «должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту».

Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей

Джексон Хинклжурналист

До этого Хинкл заявил, что Украина хочет начать третью мировую войну. Такой вывод журналист сделал из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России ракетами Storm Shadow.

«Украина бомбит Россию ракетами Storm Shadow, которые ей передала Великобритания. Она действительно хочет начать третью мировую войну до вступления [избранного президента США Дональда] Трампа в должность», — посчитал Хинкл.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Хинкл также назвал Зеленского «ходячим мертвецом»

Ранее журналист также заявлял, что решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории определило судьбу Зеленского.

Хинкл написал, что мир Зеленского скоро должен рухнуть, «как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США». Также Хинкл сделал вывод, что последние события предрешили судьбу Зеленского.

В заключение он также назвал президента Украины «ходячим мертвецом».

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США впервые разрешили Украине наносить удары ATACMS по России

17 ноября президент США Джо Байден впервые дал разрешение на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

В связи с этим решением команда Байдена выразила опасения, что это может спровоцировать Москву на силовой ответ против Штатов и союзников.

Отмечалось, что США долгое время отказывались разрешить ВСУ удары западным оружием по России, поскольку считали, что они окажут ограниченное влияние на поле боя и не стоят риска эскалации конфликта.

Фото: Stringer / Reuters

Минобороны России подтвердило атаку ATACMS на российский регион

19 ноября Минобороны России подтвердило, что ВСУ нанесли удар по территории Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

По сообщению ведомства, в 3:25 по военному объекту на территории региона ударили шесть баллистических ракет. У Минобороны, как оно утверждает, есть подтвержденные данные, что это были именно ATACMS.

В этот же день президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Помимо этого, изменены основания, исходя из которых Москва будет считать совершенным нападение.

В Совфеде, рассуждая об ответе российской стороны на украинскую атаку ATACMS, заявили, что «если начнется большая драка, то мало не покажется никому».

Вот это герой!
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