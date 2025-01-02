Из Харьковской области эвакуировали почти 11 тысяч человек. Как идут боевые действия в регионе?

Глава ОВА Синегубов: из Харьковской области эвакуировали почти 11 тысяч человек

Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.

Продолжаются эвакуационные мероприятия... За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500 Олег Синегубов глава Харьковской ОВА

В первую очередь вывозят семей с детьми, добавил чиновник.

В начале декабря Синегубов сообщал, что проводится эвакуация жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. По его словам, речь идет о прифронтовых и фронтовых селах и городах, от которых до линии боестолкновения фактически 1,5 километра.

В конце декабря после атаки российских войск по украинским энергообъектам в Харьковской области полмиллиона абонентов остались без отопления. Об этом сообщил министр развития территорий Украины Алексей Кулеба. Обесточенными оказались 2677 домов.

В конце декабря российские военные продвинулись на ряде участков в Харьковской области

27 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российским военным удалось взять под контроль почти половину населенного пункта Загрызово Харьковской области.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили резервы к населенному пункту, отчаянно пытаясь замедлить продвижение российских солдат, которые уже закрепились на своих позициях.

Кроме того, российские военные закрепляются на новых рубежах и позициях после прорыва линии обороны ВСУ в Старице, рассказал Марочко.

Касаемо Старицы: сейчас наши войска после рывка закрепляются на новых рубежах и позициях и готовятся к дальнейшему продвижению на этом участке Андрей Марочко военный эксперт

В этот же день Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья за чертой города.

Марочко отметил, что в Харьковской области создается плацдарм для дальнейшего продвижения, в целом на данном участке фронта наблюдается позитивная динамика.

На следующие сутки ВСУ отошли из поселка Зеленый Гай. Населенный пункт превратился в серую зону.

Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие «активно работают по противнику». Он также сообщил, что украинские войска используют в качестве укрепленных позиций еще один населенный пункт на западе от Зеленого Гая, который может стать следующим форпостом по направлению к Новоплатоновке.

Ситуация по всей линии фронта остается напряженной для ВСУ

Ситуация на всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине остается сложной и напряженной для украинской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, российские военные штурмуют позиции ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Курской областях.

Британская газета The Financial Times предположила, что украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов.

По его словам, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми указал, что армия России имеет большие успехи в продвижении на фронте. В частности, это происходит в ЛНР, Харьковской области и особенно в ДНР, где прослеживается самая существенная динамика.

