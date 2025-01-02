Около 11 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.
Продолжаются эвакуационные мероприятия... За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500
В первую очередь вывозят семей с детьми, добавил чиновник.
В начале декабря Синегубов сообщал, что проводится эвакуация жителей 344 населенных пунктов Харьковской области. По его словам, речь идет о прифронтовых и фронтовых селах и городах, от которых до линии боестолкновения фактически 1,5 километра.
В конце декабря после атаки российских войск по украинским энергообъектам в Харьковской области полмиллиона абонентов остались без отопления. Об этом сообщил министр развития территорий Украины Алексей Кулеба. Обесточенными оказались 2677 домов.
В конце декабря российские военные продвинулись на ряде участков в Харьковской области
27 декабря военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российским военным удалось взять под контроль почти половину населенного пункта Загрызово Харьковской области.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили резервы к населенному пункту, отчаянно пытаясь замедлить продвижение российских солдат, которые уже закрепились на своих позициях.
Кроме того, российские военные закрепляются на новых рубежах и позициях после прорыва линии обороны ВСУ в Старице, рассказал Марочко.
Касаемо Старицы: сейчас наши войска после рывка закрепляются на новых рубежах и позициях и готовятся к дальнейшему продвижению на этом участке
В этот же день Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья за чертой города.
Марочко отметил, что в Харьковской области создается плацдарм для дальнейшего продвижения, в целом на данном участке фронта наблюдается позитивная динамика.
На следующие сутки ВСУ отошли из поселка Зеленый Гай. Населенный пункт превратился в серую зону.
Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие «активно работают по противнику». Он также сообщил, что украинские войска используют в качестве укрепленных позиций еще один населенный пункт на западе от Зеленого Гая, который может стать следующим форпостом по направлению к Новоплатоновке.
Ситуация по всей линии фронта остается напряженной для ВСУ
Ситуация на всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине остается сложной и напряженной для украинской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По его данным, российские военные штурмуют позиции ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской и Курской областях.
Британская газета The Financial Times предположила, что украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов.
По его словам, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог должен поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.
Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми указал, что армия России имеет большие успехи в продвижении на фронте. В частности, это происходит в ЛНР, Харьковской области и особенно в ДНР, где прослеживается самая существенная динамика.