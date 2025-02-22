Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

Fox News: Украина передала США правки по сделке о полезных ископаемых

Украина передала США свои правки по соглашению о полезных ископаемых. Об этом рассказала журналистка Fox News Нана Саджая.

По ее словам, Вашингтону передали новые предложения по сделке. Она заметила, что в случае согласия американской стороны в подписании соглашения примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинский глава Владимир Зеленский не захотел подписывать документ в первоначальном виде. «Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять», — заявили представители политика. Сам Зеленский аргументировал свой отказ тем, что изначальное соглашение отражало не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».

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В Раде анонсировали скорые переговоры с США о полезных ископаемых

Уже на будущей неделе начнутся переговоры Киева и Вашингтона касательно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

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Политик заметил, что в данный момент идет активная работа, связанная с организацией очных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В Офисе президента Украины подтвердили, что Киев пока не готов к подписанию соглашения и нуждается в дополнительном обсуждении пунктов договора.

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В России оценили нежелание Зеленского подписывать соглашение о минералах

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что Вашингтон не станет общаться с главой Украины Владимиром Зеленским, пока тот не подпишет соглашение о минералах.

По мнению парламентария, США любым способом захотят получить право на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Отношение Зеленского к данному вопросу лишь ухудшает его положение в глазах Штатов.

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Пушков напомнил, что путем заключения данного соглашения Трамп за поддержку США рассчитывает получить компенсацию от украинских властей в размере 400-500 миллиардов долларов.

Возможный отказ Киева от соглашения по минералам испортит отношения Украины и США

Если в итоге Украина откажется от подписания соглашения по полезных ископаемым с США, это серьезно испортит отношения между двумя странами.

Неготовность Киева уступить часть своих недр ради компенсации американской поддержки может усугубить текущий кризис в стране. Попытки по заключению сделки 21 и 22 февраля оказались тщетными, так что теперь Киев ждет «сценарий из серии — пан или пропал».

«Решение теперь — за президентом Украины Владимиром Зеленским, если он откажется от предложения, кризис между США и Украиной углубится», — заметили аналитики издания Axios.