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19:34, 22 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский захотел внести правки в соглашение с США о полезных ископаемых. Что его не устроило?

Fox News: Украина передала США правки по сделке о полезных ископаемых
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина передала США свои правки по соглашению о полезных ископаемых. Об этом рассказала журналистка Fox News Нана Саджая.

По ее словам, Вашингтону передали новые предложения по сделке. Она заметила, что в случае согласия американской стороны в подписании соглашения примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украинский глава Владимир Зеленский не захотел подписывать документ в первоначальном виде. «Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять», — заявили представители политика. Сам Зеленский аргументировал свой отказ тем, что изначальное соглашение отражало не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Раде анонсировали скорые переговоры с США о полезных ископаемых

Уже на будущей неделе начнутся переговоры Киева и Вашингтона касательно соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Украина готова работать с партнерами по вопросам природных ресурсов. Но Украина хочет конкретных гарантий безопасности

Руслан Стефанчукспикер Верховной рады

Политик заметил, что в данный момент идет активная работа, связанная с организацией очных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В Офисе президента Украины подтвердили, что Киев пока не готов к подписанию соглашения и нуждается в дополнительном обсуждении пунктов договора.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В России оценили нежелание Зеленского подписывать соглашение о минералах

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность в том, что Вашингтон не станет общаться с главой Украины Владимиром Зеленским, пока тот не подпишет соглашение о минералах.

По мнению парламентария, США любым способом захотят получить право на добычу полезных ископаемых на территории Украины. Отношение Зеленского к данному вопросу лишь ухудшает его положение в глазах Штатов.

США сильно разочарованы Зеленским — люди из команды Трампа говорят об этом на каждом углу. Идиллии уже не будет

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

Пушков напомнил, что путем заключения данного соглашения Трамп за поддержку США рассчитывает получить компенсацию от украинских властей в размере 400-500 миллиардов долларов.

Возможный отказ Киева от соглашения по минералам испортит отношения Украины и США

Если в итоге Украина откажется от подписания соглашения по полезных ископаемым с США, это серьезно испортит отношения между двумя странами.

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Неготовность Киева уступить часть своих недр ради компенсации американской поддержки может усугубить текущий кризис в стране. Попытки по заключению сделки 21 и 22 февраля оказались тщетными, так что теперь Киев ждет «сценарий из серии — пан или пропал».

«Решение теперь — за президентом Украины Владимиром Зеленским, если он откажется от предложения, кризис между США и Украиной углубится», — заметили аналитики издания Axios.

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