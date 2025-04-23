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03:08, 23 апреля 2025Силовые структуры

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. ФСБ считает их действия угрозой нацбезопасности

Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @slavakomissarenko

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства по инициативе ФСБ.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» российское гражданство указанных лиц прекращено. Также в отношении Романова Дмитрия и Комиссаренко Вячеслава принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

ФСБ России

В ведомстве подчеркнули, что действия артистов создают угрозу национальной безопасности России. Там напомнили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии.

Закон о лишении приобретенного гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности, фейки, дискредитацию армии и еще ряд статей УК действует в России с 2023 года.

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В Белоруссии Комиссаренко приговорили к шести годам лишения свободы заочно

Комиссаренко приговорили к шести годам лишения свободы заочно в Белоруссии по делу об оскорблении и клевете в отношении главы государства Александра Лукашенко. Такое решение вынес суд в Минске.

Юмориста признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»), частью 2 статьи 367 («Клевета в отношении президента») и частью 1 статьи 368 («Оскорбление президента») УК республики. Дело рассматривалось в порядке специального производства.

Заочное рассмотрение уголовного дела в отношении белорусского комика началось 24 декабря. В январе 2022 года стендапер заявил, что его ищет белорусское КГБ из-за шуток об Александре Лукашенко. В этом же году Комиссаренко переехал в Польшу.

Комиссаренко внесли в список экстремистов

В январе комика внесли в список экстремистов. Данные о внесении его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, были опубликованы на сайте МВД Белоруссии. Уточняется, что основанием для такой меры стал вступивший в законную силу приговор Минского городского суда. Кроме того, как отметили в МВД, Комиссаренко находится в розыске.

Кроме того, юмориста внесли в список причастных к терроризму лиц. В КГБ республики указали, что основанием для включения в список стало вступление в законную силу приговора суда, согласно которому Комиссаренко признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды.

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Романов хочет иметь все гражданства, которые можно получить

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с передачей «Вечерний Ургант». В 2022 году юморист покинул Россию. Летом 2023 года стало известно, что Романов получил израильское гражданство.

Летом 2024 года он рассказал о планах получить румынское гражданство. По словам юмориста, он планирует получить гражданства тех стран, с которыми он может быть связан через родственников. «Я на 17 процентов румын, мой прадед был из Румынии», — пояснил юморист.

Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира

Дмитрий Романовстендап-комик

Он также рассказал, что решил оформить пять гражданств для своей дочери.

В феврале 2024 года Романов объявил о завершении карьеры комика. По словам комика, ему очень нравится сфера инфобизнеса. Юморист заявил, что в 2023 году провел свое первое наставничество, в рамках которого тесно работал с людьми в течение двух месяцев. Он отметил, что продолжит этим заниматься.

В настоящее время юморист живет в Португалии. В марте он рассказал, что они с женой и детьми живут на «райском острове» в Атлантическом океане в доме с бассейном.

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