Избежала тюрьмы, обвинений в провалах на фронте и авиаудара. Что известно о помилованной Путиным украинской летчице Савченко?

Помилованная Путиным экс-депутат Рады Савченко опровергла сообщения о гибели

Помилованная президентом России Владимиром Путиным для обмена бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко записала видео с фронта и опровергла сообщения о гибели в результате удара Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО). Воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) политик опубликовала видео на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Военблогер заявил о ликвидации Савченко во время авиаудара

15 мая военный блогер Владимир Романов сообщил о предположительной ликвидации Савченко в результате удара ВКС России 11 мая по штабу 112-й бригады территориальной обороны (ТрО) ВСУ, в которой она служит командиром роты. По заявлению военкора, на украинский командный пункт была сброшена фугасная авиабомба ФАБ-3000.

17 мая экс-депутат Рады опубликовала в соцсетях опровержение своей гибели и пообещала жить «всем врагам назло». При этом она не сообщила подробностей о местонахождении и не опровергла факт удара по штабу подразделения.

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Депутат Рады обвинила Савченко в провале фронта на покровском направлении

В ноябре 2024 года украинский журналист Владимир Бойко рассказал о службе Савченко в рядах 112-й бригады ТрО с первых дней СВО. По информации журналиста, Савченко командует одной из рот бригады, а ее сестра служит в этой же бригаде в саперном взводе. На момент публикации подразделение находилось на купянском направлении в Харьковской области.

Кадр: Telegram-ĸанал «Политика Страны»

После публикации депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала Службу безопасности Украины проверить деятельность Савченко на офицерской должности. По ее мнению, экс-депутат Рады допустила ряд ошибок во время боев под Очеретино в ДНР, что привело к прорыву обороны ВСУ и дальнейшему успеху российских войск на покровском (красноармейском) направлении.

В ответ Савченко призвала Государственное бюро расследований Украины проверить Безуглую и обвинила ее в разглашении государственной тайны. По ее словам, депутат Рады с момента введения в стране военного положения в феврале 2022 года регулярно публикует в соцсетях информацию об обороноспособности ВСУ, данные о качественном составе офицеров украинского Генштаба и другие секретные сведения. Также бывший пилот ВСУ призвала депутата «заняться депутатской работой».

От службы в Ираке до «Битвы экстрасенсов»

Надежда Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве и с детства мечтала стать пилотом боевых самолетов. В 2004-2005 годах в составе украинского контингента она принимала участие во вторжении в Ирак коалиционных сил, где прослужила шесть месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона ВСУ. После службы в Ираке Надежда окончила Харьковский университет Воздушных сил и служила штурманом-оператором вертолета Ми-24.

В 2013 году Савченко в звании старшего лейтенанта ВСУ приняла участие в съемках украинской версии передачи «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ. По сюжету она выполняла роль снайпера, которого необходимо было найти экстрасенсам.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Приговор Савченко в России

В 2014 году Савченко сражалась в качестве добровольца батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) с позывным Пуля против ополчения Донбасса в составе ВСУ. В июне того же года ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист в Луганской народной республике, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. На Савченко был камуфляж без опознавательных знаков, с собой — карта населенного пункта с обозначенными позициями ополченцев.

15 января 2015 года в отношении Савченко было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы, после этого следствие выдвинуло обвинение в соучастии в убийстве журналистов ВГТРК. В 2016-м ее приговорили к 22 годам лишения свободы. Позднее Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным и обменяна на осужденных киевским судом россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Арест на Украине, выдвижение в президенты и критика власти

Несмотря на арест Савченко и ее нахождение в России, 14 сентября 2014 года съезд партии «Батькивщина» единогласно принял ее в ряды партии и выдвинул в депутаты Верховной Рады под первым номером в партийном списке. 25 ноября она получила свидетельство народного депутата Украины, а 27 ноября была включена в состав постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ). После возвращения в страну бывший пилот ВСУ активно критиковала президента страны Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за внутреннюю политику и конфликт в Донбассе в 2014-2015 годах.

В марте 2018-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил на тот момент действующего депутата Рады в подготовке теракта в здании парламента, а также в организации подготовки госпереворота на Украине. В январе 2019 года Савченко объявила о намерении пойти в президенты, находясь при этом в СИЗО.

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16 апреля 2019 года Броварский городской районный суд Киевской области постановил освободить из-под стражи Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана. За время ареста бывший пилот ВСУ обратилась с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину и захотела отсидеть 22 года в российской тюрьме.

В июле 2021 года Савченко назвала потерю Крыма и особый статус для Донбасса «неплохим вариантом» для Украины в 2014-м. Она предположила, что страна в скором времени рискует столкнуться с полной потерей суверенитета и территориальной целостности, в том числе из-за «пресмыкания перед британо-американским союзом».