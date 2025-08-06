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06:02, 6 августа 2025Мир

Спецпосланник Трампа встретится с руководством России 6 августа. Чего ожидают от этого визита в Москве и в Вашингтоне?

Reuters: Спецпосланник Трампа Уиткофф встретится с руководством России 6 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России

Reuters

Агентство отметило, что Вашингтон не привел деталей графика спецпосланника Трампа.

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Вечером 5 августа стало известно, что воздушное судно, на борту которого, вероятно, находится спецпосланник, вылетело из США.

Ранее Трамп заявлял, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа.

Доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов выразил мнение, что визит Уиткоффа в Москву мог быть перенесен из-за сигналов, переданных Западу президентом России Владимиром Путиным во время его встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Путина пойти на перемирие

Спецпосланник Трампа посетит Москву, чтобы убедить Путина пойти на перемирие. Цель его визита раскрыло американское издание The Hill.

Если этого не произойдет, то Трамп может ввести вторичные пошлины в отношении стран, импортирующих российскую нефть, отмечает издание.

Обозреватель Николас Бутилин в статье для немецкого издания Berliner Zeitung отметил, что поездка Уиткоффа в Москву может прояснить ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.

Запланированный визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами какие-либо шаги в направлении компромисса между Москвой и Киевом

Николас Бутилинобозреватель Berliner Zeitung

При этом, как полагает обозреватель, вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время крайне низкая.

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Госдеп не знает, что будет делать Трамп после визита Уиткоффа в Москву

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отказалась предположить, какими будут дальнейшие действия президента Дональда Трампа после визита его спецпосланника в Россию.

Чиновница отметила, что не располагает информацией и не станет спекулировать относительно того, какой выбор сделает глава Белого дома по предложенному или не предложенному.

Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым

Тэмми Брюсофициальный представитель Госдепартамента США

Она добавила, что американский лидер располагает множеством инструментов экономического давления на Россию и ее торговых партнеров, таких как Индия и Китай, однако отказалась «забегать вперед» президента и рассуждать о его дальнейших шагах.

Британское издание Financial Times указало, что администрация Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров и других мер против России, если визит Уиткоффа окажется безрезультатным. «Если Уиткофф вернется ни с чем, совершенно ни с чем, Трамп придет в ярость», — говорится в статье.

В Кремле назвали очень важными встречи со спецпосланником США

Кремль считает очень важными встречи со спецпосланником Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о грядущем визите Уиткоффа.

Мы считаем такие встречи очень важными, (...) но мы не комментируем их заранее

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков также сообщил, что Кремль не исключает возможности встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Россия имеет постоянные контакты по урегулированию конфликта на Украине с США, но с Украиной регулярную связь поддерживают только по обменам.

Депутат добавил, что переговоры Уиткоффом могут привести к определенным договоренностям между странами по украинскому конфликту. По его словам, визит должен сопровождаться передачей конкретных предложений от Трампа. Парламентарий выразил уверенность, что определенные договоренности будут достигнуты.

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