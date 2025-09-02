Оказался в «Бахмутской мясорубке» и пропал. Что известно о сыне украинца, который убил Парубия ради мести властям

Сын подозреваемого в убийстве Парубия работал IT-специалистом в TurnKey Lender

Украинские журналисты нашли молодого человека, который может быть сыном Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. Стрелок выпустил в политика восемь пуль, после чего уехал на электровелосипеде. Бывший спикер Рады скончался до приезда медиков. Момент убийства сняла уличная камера. Спустя 36 часов убийцу политика задержали. Им оказался Михаил Сцельников. Он признал вину и объяснил свои мотивы. Одним из них оказалось тело сына.

Михаил Сцельников. Фото: Stringer / Reuters

Призывал ввести с Россией визовый режим и пропал без вести

Парня, о котором идет речь, звали Михаил-Виктор Михайлович Сцельников. По информации издания «Страна.ua», он работал в ІТ-компании TurnKey Lender из Львова. Также сообщается, что за день до начала специальной военной операции на Украине Сцельников-младший подал петицию с призывом ввести с Россией визовый режим — она набрала 101 голос.

В мае 2023 года Сцельников-младший пропал без вести. Предполагается, что это произошло при боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). В частности, об этом писала в социальных сетях его мать Елена Черненькая — редактор и писательница из Львова. Затем о гибели молодого человека сообщала компания, в которой он работал.

Пост о гибели Виктора Сцельникова. Фото: @olenacherninka

«Сообщалось, что его позывной Лемберг. Он пропал без вести под Бахмутом», — говорится в материале издания «Страна.ua».

Как пишет RT, парень мог быть командиром группы Вооруженных сил Украины. Вероятно, штурмовиком.

Позже Черненькая посвятила книгу пропавшему без вести сыну под названием «Лемберг. Мамочка, ну не плачь». Она была опубликована в 2024 году на Украине.

Фото: @olenacherninka

На Украине заявили о шантаже убийцы Парубия телом сына

Обвиняемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Сцельников долго следил и готовился к совершению преступления. Об этом заявили в Нацполиции Украины. Глава ведомства Иван Выговский добавил, что в ликвидации Парубия замечен «русский след». При этом представитель Службы безопасности Украины отметил, что доказательной базы «российского следа» в убийстве бывшего председателя Верховной Рады нет, но такая версия рассматривается.

Затем в украинских СМИ появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы шантажировали Сцельникова информацией о местонахождении тела его сына в зоне спецоперации. Сообщалось, что мужчине якобы приказали убить «любого известного украинского политика». Его выбор пал на Парубия, потому что он знал, где тот живет.

Украинский политолог Константин Бондаренко назвал эту версию позором для украинских правоохранителей.

«То есть представляете мотивацию: ты убей Парубия, сядь на пожизненное, а мы скажем тебе, где могилка твоего сына, пришлем координаты. И нам предлагают в это поверить», — указал он.

По-моему, это позор для украинских правоохранителей — подтасовывать факты под политическим давлением Константин Бондаренко украинский политолог

Убийца Парубия ответил на вопрос о связях с российскими спецслужбами

В беседе с журналистами в зале суда Сцельников-старший подтвердил журналистам, что убил экс-спикера Верховной Рады. «Да, это я его убил», — заявил он. Мужчина добавил, что ждет приговора суда и надеется, что его обменяют на военнопленного. Тогда у него появится возможность отправиться на поиски тела сына.

Также он ответил на вопрос о том, шантажировала ли его Россия телом сына. «Нет, не было», — сказал мужчина.