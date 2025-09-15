«При таких темпах главное — Купянск не проскочить». Военный блогер выступил против необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО

Военблогер Юрий Подоляка выступил против публикации необоснованно благоприятных сводок из зоны специальной военной операции (СВО).

В качестве примера такой публикации Подоляка привел сообщение одного из Telegram-каналов, согласно которому суточное продвижение российских войск в Купянске составило более одного километра.

«С такой скоростью занятия Купянска главное город незаметно не проскочить. Если завтра столько же пройдем, то уже точно выйдем за южные окраины (и то при условии, что в предыдущие четыре дня мы стояли на месте)», — написал блогер.

Подоляка добавил, что если говорить серьезно и без сарказма, то с подобными обнадеживающими сводками с этого участка «пора завязывать». «Либо доказывать (а с этим пока вообще никак)», — заключил блогер.

7 сентября Подоляка заявлял, что ВС РФ сумели взять под контроль только окраины города Купянска, имеющего стратегически важное значение для дальнейшего продвижения в Харьковской области.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ранее стало известно о почти полном выходе ВСУ из Купянска

13 сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные военные продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях, заявил он.

«Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях», — поделился чиновник. Военнослужащие ВСУ осознают, что оставаться в Купянске для них смертельно опасно, добавил Ганчев.

Он также отметил, что, согласно информации российских разведчиков, в городе остается большое число мирных жителей.

Военкор Владимир Романов, в свою очередь, заявил, что остающиеся в Купянске подразделения ВСУ столкнулись с тотальным хаосом. Он сослался на публикации в украинском сегменте сети. Исходя из них, следует, что большинство отрядов «не понимают общей ситуации».

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Тем временем российские войска продолжили наступление в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Ольговское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ 15 сентября.

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 260 солдат, два танка, боевую бронированную машину, десять автомобилей, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Российские войска обрушили оборону ВСУ на юге ДНР

Telegram-канал «Военная хроника» 15 сентября также сообщил, что Российские войска обрушили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, пройдя основную часть укрепрайонов на данном участке фронта.

«От Угледара уже пройдено 60 километров, а Великая (Большая) Новоселка осталась в 30 км за спиной у армии РФ. Это означает, что линия обороны противника, которую готовили заранее, сложилась», — сказано в публикации.

Отмечается, что теперь ВСУ вынуждены укреплять новые рубежи в условиях дефицита времени и ресурсов.

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

11 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.

Сальдо добавил, что российские военные также держат под контролем дорогу на Белозерку. По его словам, на этих участках постоянно работают дроны.

«[Вооруженные силы Украины] ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заключил он.