«Совет Безопасности соответствует миру 1945 года». Генсек ООН высказался о реформах, конфликте на Украине и ситуации в Газе

Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН из-за несоответствия современному миру

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в преддверии Генассамблеи заявил, что состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира. Он подчеркнул, что реформа Совбеза имеет полный смысл.

Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности Антониу Гутерриш генсек ООН

При этом глава ООН добавил, что видит прогресс в вопросе реформы.

Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта

Украинский конфликт вряд ли закончится в краткосрочной перспективе, считает Гутерриш. Он отметил, что позиции сторон несовместимы во многих вопросах.

Я не оптимистичен в краткосрочной перспективе, потому что вижу позиции двух сторон очень разными, очень разными Антониу Гутерриш генсек ООН

Гутерриш уточнил, что ООН продолжает занимать четкую позицию, предусматривающую немедленное прекращение огня, которое приведет к мирному соглашению. «Боюсь, мы можем стать свидетелями того, что... эта война продлится еще некоторое время», — добавил он.

Ранее председатель Генеральной ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине. По мнению дипломата, миротворческие миссии ООН в настоящее время необходимы, как никогда прежде, не только в Европе.

Гутерриш рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генассамблеи

Генсек ООН заявил, что рассчитывает встретиться с российской делегацией на полях Генассамблеи. По его мнению, это будет способствовать урегулированию конфликтов.

Я считаю, что это будет важной возможностью в рамках всех конфликтов. Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля Антониу Гутерриш генсек ООН

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и главы дипмиссий более 100 стран обсудят конфликт на Украине на посольском круглом столе, который пройдет 17 сентября. Как уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в своем выступлении министр остановится на российских подходах к теме реформирования всемирной организации и выборе ее нового генсекретаря. Кроме того, внимание будет уделено соблюдению принципов устава ООН и перспективам урегулирования украинского кризиса.

Гутерриш высказался о геноциде в Газе

Гуттериш заявил, что определить ситуацию в Газе как геноцид должен Международный уголовный суд (МУС).

В компетенцию генерального секретаря не входит юридическое определение геноцида, этот вопрос относится к компетенции компетентных судебных органов, а именно МУС (...) Но то, что происходит в настоящий момент в Газе, является ужасающим Антониу Гутерриш генсек ООН

Также Гутерриш заявил о своей готовности провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире всемирной организации на следующей неделе.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в своем докладе признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

В ответ на это, МИД страны потребовал распустить соответствующую комиссию ООН. В дипведомстве указали, что опубликованный доклад «основан на лжи».