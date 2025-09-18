Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» в конфликте с Россией. В чем они заключаются?

Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Киева в конфликте с Россией. Всего в нескольких словах он отметил важность денег для продолжения конфликта в течение еще одного года.

План «А» для нас — завершить эту войну, план «Б»— найти 120 миллиардов долларов Владимир Зеленский президент Украины

Таким образом, сегодня Украине необходимо около 120 миллиардов долларов для продолжения ведения боевых действий в течение 2026 года. В бюджете страны, как сказал Зеленский, заложено лишь 60 миллиардов, так что еще 60 миллиардов властям важно где-то найти.

По данным «Страны.ua», 60 миллиардов долларов — это только военная помощь для Украины от иностранных партнеров. Киев должен искать еще столько, чтобы профинансировать невоенные расходы бюджета, так как сейчас почти все собираемые налоги направляются на продолжение конфликта.

Зеленский захотел «воевать до конца» с Россией

17 сентября Владимир Зеленский провел закрытую встречу с членами правящей партии. Тогда же, как сказал член Верховной Рады Георгий Мазурашу, лидер объявил о намерении воевать с Россией до конца. Затем еще один парламентарий — Ярослав Железняк — отметил, что Зеленский не хочет отдавать Донбасс в состав России.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Незадолго до этого президент Украины поставил ультиматум перед американским лидером Дональдом Трампом. Он настоял на заключении всех перечисляемых договоренностей. Помимо этого, политик захотел их подтверждения в письменной форме, а также чтобы партнеры из США и Европы поддержали его. Зеленский заявил, что Украине необходима «четкая позиция Трампа», а единственным способом остановить конфликт станет предварительное введение в действие гарантий безопасности, где главное для страны — это ее армия.

Вскоре после высказываний президента в Киеве ответили и на слова Трампа о необходимость заключить мир с Россией. Там же сообщили, что Зеленский совершил единственную сделку, и это была «сделка с дьяволом». В Верховной Раде подметили, что президент не может заключить мирное соглашение с Москвой, так как это невозможно.

Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

По словам президента Украины, первые два пакета военной помощи из США, которые оплатили страны ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), будут содержать ракеты для систем ПВО Patriot. Также в него должны войти реактивные снаряды для HIMARS.

Владимир Зеленский добавил, что за октябрь Украине перечислят дополнительные средства на сумму 3,5-3,6 миллиарда долларов. «Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — заявил политик.

Фото: Yevhen Titov / Reuters

В то же время он попросил еще 60 миллиардов долларов на продолжение конфликта с Россией. Все это — чтобы не сдаваться и воевать до конца, сказал Зеленский.

При этом бывший премьер Николай Азаров назвал единственно возможный способ завершить конфликт. По мнению украинского политика, достичь мира можно, но лишь устранив режим Зеленского, при котором страна может быть только врагом для России.