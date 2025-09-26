«Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

Политолог Жуковский: В обрывах кабелей на Балтике в ЕС бездоказательно винят РФ

В обрывах подводных кабелей на Балтике лидеры стран Европейского союза (ЕС) винят Россию, поскольку это удобный для них сценарий провокации. На это указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

Они [обрывы кабелей] идеально подходят для сценариев провокаций «под чужим флагом» с последующим обвинением России в диверсиях Игорь Жуковский старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН

По словам политолога, раздувание «российской угрозы» и повышение градуса внешнеполитической истерики сейчас очень выгодно европейским элитам. Таким образом они оправдывают перед своими избирателями рост военных расходов, перераспределение бюджетов ЕС и НАТО.

«Словом, жадность, помноженная на глупость, побеждает благоразумие», — резюмировал эксперт, указав, что в каждом конкретном случае могут существовать настоящие причины обрыва кабелей, не связанные с действиями России.

Политолог оценил значимость подводных кабелей на Балтике

Телекоммуникационные и энергетические кабели, проходящие по дну Балтийского моря, представляют собой критически важную инфраструктуру. «Она всегда становится приоритетной целью в военном планировании», — объяснил Игорь Жуковский, подчеркнув, что в случае эскалации конфликта эти кабели будут уничтожены в первую очередь.

При этом ранее подобных инцидентов с этой инфраструктурой на Балтике не наблюдалось, напомнил эксперт. Нынешние происшествия свидетельствуют об изменении расклада сил в Балтийском регионе, который перестал быть территорией диалога и сотрудничества, а оказался ареной потенциального конфликта между Россией и НАТО, считает Игорь Жуковский.

Стоит помнить: всего несколько лет назад никаких системных проблем с эксплуатацией сети телекоммуникационных и энергопередающих линий не было Игорь Жуковский старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН

За последние два года в Балтийском море произошли четыре крупных инцидента с кабелями. В каждом из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или транспортирующие российские грузы, отмечали в The Wall Street Journal.

Кабелеукладчик Ile de Brehat прокладывает подводный телекоммуникационный кабель C-Lion1 по дну Балтийского моря вблизи Хельсинки, Финляндия, 12 октября 2015 года Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / via Reuters

Страны НАТО не смогли доказать причастность России к обрыву кабелей

Весной 2025 года в материале The Wall Street Journal указывалось, что руководство стран НАТО не смогло представить доказательств причастности России к обрыву кабелей на Балтике. Следователи и прокуроры, на которых ссылалось издание, подчеркивали, что доказать факт диверсии сложно: для этого нужны существенные улики.

При этом в Министерстве иностранных дел Финляндии, например, происшествия отказались считать случайностью.

Во всех этих случаях, которые каким-либо образом связаны с Финляндией, мы все еще находимся на стадии расследования. Поэтому мы не можем выносить никаких суждений Элина Валтонен министр иностранных дел Финляндии

Позднее бывший специальный советник по военным вопросам генерального секретаря ОБСЕ подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард прямо указывал, что с помощью обвинений Москвы в повреждении кабелей НАТО оправдывает натиск на Россию.

Ход расследования подрыва «Северного потока» прокомментировали

Политолог Игорь Жуковский описал также ход расследования подрыва «Северного потока — 2». По его мнению, на данный момент ясно, что его осуществила команда со специальной военной подготовкой.

Этот теракт, несомненно, был спланирован и осуществлен командой, имеющей специальную военную подготовку Игорь Жуковский старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН

При этом приказ подорвать трубопровод, по словам эксперта, военным отдавали политики. И в ближайшее время станут известны как исполнители теракта, так и те, кто приказывал им. Тем не менее сейчас лучше будет дождаться результатов расследования, а не обсуждать различные версии происшествия, заключил Игорь Жуковский.

«Нужно дать время отработать все эти версии российским следователям и экспертам, а не реагировать на информационный шум», — заметил эксперт.

Газовые пузыри на места утечки на «Северном потоке — 2» в районе острова Борнхольм, Дания, 27 сентября 2022 года Фото: Danish Defence Command / Handout via Reuters

Политолог описал будущее Балтийского региона

Вместе с тем в будущем Балтийское море вновь может стать регионом, где будет осуществляться сотрудничество между Россией и европейскими странами. Одним из таких сценариев, по мнению Игоря Жуковского, является «прохладный мир».

«Сценариев [развития Балтийского региона] несколько. Мне ближе "прохладный мир", опирающийся на выборочное сотрудничество», — описал Игорь Жуковский

Уже в настоящее время в регионе существуют различные вызовы и проблемы, которые решить без России невозможно. Кроме того, у стран имеются общие интересы: они могут строить мосты, а не отгораживаться друг от друга стенами, резюмировал эксперт.