Россия
08:51, 7 октября 2025Россия

«Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

Картаполов: Ответ Москвы на удары ВСУ по ЗАЭС будет очень болезненным для Киева
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

В ответ на обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Россия ударит так, что Киеву «будет очень больно». С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам. Потому что каждый такой удар уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага

Андрей Картаполовглава комитета Госдумы по обороне

Парламентарий подчеркнул, что подобные атаки позволят бойцам армии России продвинуться вперед, а также помогут быстрее выполнить поставленные в ходе спецоперации (СВО) задачи. Картаполов добавит, что Россия при этом не станет бить по атомным электростанциям на Украине, поскольку это опасно для мирного населения.

Он не исключил, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС — это намеренное провоцирование гуманитарной катастрофы, в которой затем Киев попытается обвинить Москву.

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

ВСУ уничтожили большую часть линий энергоснабжения ЗАЭС

За время проведения СВО украинские войска уничтожили восемь из десяти высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Об этом сообщил эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

По его словам, ударами по объекту Киев не только стремится помешать генерации электроэнергии, но и намеренно создает сильное психологическое напряжение в коллективе ЗАЭС. Кроме того, в случае начала катастрофы украинская сторона рассчитывает выставить виноватой Москву.

Все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны

Ренат Карчааэксперт в области атомной энергетики

Специалист добавил, что Украина осознанно создает для России угрозу ядерной безопасности, а также всячески мешает работе самой станции. Карчаа подчеркнул, что Киев методично занимается этим вот уже три года.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киеву напомнили о третьем законе Ньютона на фоне ситуации вокруг ЗАЭС

Одобряя удары военных по Запорожской АЭС, в Киеве должны понимать, что на любое их действие существует противодействие. Так, напоминая о третьем законе Ньютона, ситуацию на электростанции прокомментировал Карчаа.

Он напомнил о недавних словах президента России Владимира Путина о «зеркальном ответе» на обстрелы Украиной энергообъекта. Тогда политик назвал удары украинских бойцов по ЗАЭС опасной практикой, заметив, что Москва не оставит ситуацию без внимания.

«Российская Федерация никогда не пойдет на ядерный инцидент, но этим людям пора понять, что любое их действие… по третьему закону Ньютона — вызывает ответное противодействие. Но, опять же, это действия на грани, по очень тонкому, здесь президент абсолютно прав — это опасная ситуация», — резюмировал Карчаа.

