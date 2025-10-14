«Сочетают достаточную мобильность и скрытность». В США представили новые пусковые установки для Tomahawk

Oshkosh Defense представила в США мобильные пусковые установки для Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense представила в США линейку мобильных пусковых установок. Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) имеет функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Машина оснащена семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО). Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. L-MAV можно использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и радиоэлектронной борьбы.

Армия четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы Пэт Уильямс представитель Oshkosh Defense

Он подчеркнул, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.

Мобильные установки для Tomahawk сочетают достаточную проходимость и скрытность

Российские военблогеры канала «Военный Осведомитель» оценили новые мобильные установки для ракет Tomahawk X-MAV, представленные в США.

Эксперты отметили, что в американской армии уже есть ракетный комплекс Typhon, способный применять ракеты с земли, а не с моря, однако это крайне дорогой, громоздкий и не слишком мобильный комплекс, включающий в себя целый перечень машин управления и обеспечения, без которых он полноценно работать не может, что является его главным минусом.

X-MAV сочетают достаточную проходимость и скрытность, они способны работать как полноценная пусковая установка, которая не нуждается в дополнительных технических средствах, говорится в публикации.

Если предположить, что власти США решатся на передачу Украине ракет «Томагавк» в будущем, то лучшим вариантом для их применения будет именно нечто вроде X-MAV, который сочетает в себе достаточную мобильность и необходимую скрытность «Военный Осведомитель»

При этом они отмечают, что сначала должны пройти испытания, потом машины будут заказаны и произведены, и лишь тогда поставлены Киеву, а это небыстрый процесс.

Трамп пообещал поставить Киеву Tomahawk, если конфликт на Украине не завершится

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. Политик выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то российского лидера ждут последствия.

Глава Белого дома отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил предоставить Вооруженным силам Украины Tomahawk.

Однако Трамп намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для Трампа.

Россия заявляет, что может справиться с подобными вооружениями

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что поставки Украине ракет Tomahawk станут символическим шагом, поскольку российские силы противовоздушной обороны (ПВО) умеют справляться с таким типом вооружения.

С точки зрения военной эффективности это не новое вооружение... оно понятно для наших военных. Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть Родион Мирошник посол МИД России по особым поручениям

Российский генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что Трамп может поставить Украине списанные ракеты Tomahawk, чтобы избавиться от них и при этом заработать. «Процедура утилизации стоит дорого, а тут он сможет их продать, то есть еще и прибыль получить с них, вместо того чтобы платить за утилизацию», — пояснил офицер.