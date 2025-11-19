«Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался». Спецпосланник Трампа отменил встречи с Зеленским и Ермаком в Турции

Axios: Уиткофф отменил поездку в Турцию для встречи с Зеленским

Американское издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отложил поездку в Турцию, таким образом отменив встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который уже прибыл в Анкару этим утром.

Уточняется, что встреча Уиткоффа и украинского главы должна была состояться в среду, 19 ноября.

Накануне стало известно об отмене встречи Уиткоффа с Ермаком

Минувшей ночью обозреватель The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции, также запланированные на 19 ноября, были отменены.

Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече Оливер Кэрролл обозреватель The Economist

При этом других подробностей сотрудник СМИ не привел. Имел ли он в виду разгоревшееся на Украине громкое коррупционное дело, комментируя ситуацию, не известно.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Каких-либо официальных комментариев от Уиткоффа, Зеленского или Ермака на данный момент нет. Известно, что украинские представители прибыли в Турцию для активизации переговоров по окончанию конфликта. Для этого Зеленский, в частности, встретится с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий дипломатический источник не исключил, что после их переговоров возможны контакты с российской стороной.

Как уведомляет Ермак, все запланированные встречи с участием украинской делегации идут по графику. Связь с Уиткоффом, по его словам, также поддерживается.

США и Россия разрабатывают план урегулирования на Украине

Портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного российского чиновника, также сообщает, что американская сторона, консультируясь с Россией, на данный момент разрабатывает план урегулирования на Украине.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Источник издания утверждает, что настроен по отношению к плану положительно. При этом неизвестно, как к нему отнесутся представители Украины и ее европейские сторонники.

В материале указано, что план содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет Уиткофф, который, в свою очередь, подробно обсудил его со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.