13:26, 26 ноября 2025Наука и техника

«Су-35С творит чудеса». Российский истребитель «прижал к земле» F-16 и Mirage в зоне СВО

Чемезов: Су-35С прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский истребитель Су-35С вынудил украинские боевые самолеты F-16 и Mirage западного производства летать на малых высотах в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях — это сотни километров», — сказал глава госкорпорации.

Два Mirage 2000-5F. Март, 2022 год

Два Mirage 2000-5F. Март, 2022 год. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Таким образом действия российского Су-35С не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух». Кроме того, отметил Чемезов, «сильно достается зенитным комплексам противника».

В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины

Сергей Чемезовгендиректор госкорпорации «Ростех»

Минобороны России получило новую партию Су-35С

1 ноября стало известно, что Минобороны России получило новую партию самолетов Су-35С. Истребители прошли наземные и летные испытания.

Летчик Воздушно-космических сил России отметил надежность машины и поблагодарил производителей. «Су-35С зарекомендовал себя как надежный авиационный комплекс, способный выполнить практически любую задачу, поставленную перед оперативно-тактической авиацией в ходе специальной военной операции», — заявил пилот.

Украина признала неготовность к дуэлям с Су-35

В августе украинское издание «Последний бастион» признало, что модернизация истребителей F-16 в армиях стран Европы не позволит им эффективно бороться с российскими самолетами поколения 4++ Су-35С.

В материале отмечалось, что большинство стран Европы приобрели F-16 примерно одного типа, позже их функциональность расширили. «Достаточно ли этого, чтобы противостоять новейшему российскому Су-35? Очевидно, нет», — признали авторы публикации.

